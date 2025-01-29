Общество 29.01.2025 в 14:34

В 13 селах Бурятии появилась сеть 4G

Теперь у их жителей есть сотовая связь и скоростной интернет
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Текст: Андрей Константинов
В 13 селах Бурятии появилась сеть 4G
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
В Бурятии за 2024 год были построены и запущены в эксплуатацию базовые станции в 13 селах. Работы прошли в рамках реализации второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0».

- В Бурятии федеральный проект УЦН 2.0 реализуется четвертый год. За этот период нам удалось обеспечить современными телеком-услугами 71 село, где совокупно проживают более 25 тысяч жителей. Наша цель — обеспечить качественной мобильной связью и интернетом всех жителей республики, в том числе из отдаленных и малочисленных сёл, - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Пользователями сотовой связи и высокоскоростного интернета стали четыре тысячи человек. Это жители сёл Бодон, Узкий Луг, Цаган-Усун, Харацай, Елань, Леоновка и Соболиха, улусов Алцаг, Шулута и Бургастай. В северных поселках Усть-Джилинда, Уакит и Варваринский, где отсутствовала возможность построить наземную кабельную инфраструктуру, связь обеспечена с помощью спутниковых технологий.

- Все сёла, в которых появилась мобильная связь и скоростной интернет, попали в периметр проекта «Устранение цифрового неравенства» благодаря активности самих жителей и местных администраций. Ежегодно на портале госуслуг запускается голосование, по итогам которого формируется список приоритетных населенных пунктов. В 2025 году УЦН 2.0 реализуется дальше, перечень первоочередных территорий уже определен, - сообщил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

Во всех населенных пунктах, участвующих в проекте УЦН 2.0, проживает от 100 до 500 человек. Часть из населенных пунктов расположена в 600-700 км от Улан-Удэ и в десятках километров от райцентров.

- В этом году в сотрудничестве с правительством Бурятии «Ростелеком» продолжает строительство и модернизацию телекоммуникационной инфраструктуры по проекту УЦН 2.0. В настоящее время мы ведем подготовительные работы и проверяем наличие технической возможности в 18 населенных пунктах. И в каждом случае наши специалисты подбирают наиболее оптимальное техническое решение, чтобы обеспечить качественными и надежными услугами связи жителей этих сёл, - рассказал директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Меркушев.
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