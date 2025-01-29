Улан-удэнских полицейских заметили на детских горках

В Улан-Удэ проходит проверка мест зимних развлечений детей. В обследовании горок на улицах и во дворах Железнодорожного района принимают участие автоинспекторы, специалисты Гостехнадзора, а также представители Комиссии по делам несовершеннолетних.

- Участники провели такое обследование для выявления снежных скатов, выходящих на проезжую часть и расположенных вблизи возможного появления транспортных средств. Опасные горки обнаружены по улицам Октябрьской, Буйко, Родины, Чайковского и Балдынова. С катающимися детьми побеседовали и объяснили, как зимняя забава может привести к трагическим последствиям, - рассказали в полиции республики.

По результатам рейда опасные спуски решено подсыпать песком.

Фото: полиция Бурятии