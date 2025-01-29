Общество 29.01.2025 в 16:38
«Чем меня только не пичкали, а я неубиваема»
Новосибирская тренер по йоге пять лет борется с раком
Текст: КП-Новосибирск
Тренер по йоге из Новосибирска Первана Мамедова уже пять лет борется с раком груди. Ее долгий путь начался летом 2019 года, когда в груди она обнаружила уплотнение. Сначала диагноз был доброкачественное новообразование, но буквально через полгода Первана узнала, что у нее рак. Сибирячка отмечает каждый год борьбы с болезнью и настроена биться до последнего. Свою историю она поведала КП-Новосибирск.
У Перваны до того, как она узнала о серьезном диагнозе, была насыщенная жизнь. Она много путешествовала, более десяти лет пожила за рубежом: в Таиланде, в Индии. Предпочла стабильности приключения и мир неизведанного, нисколько об этом не пожалев.
Летом 2019 года, прилетев в Россию, прошла первое обследование после того, как нащупала уплотнение. Результаты тогда были утешительными — диагноз фиброаденома, то есть доброкачественное образование. Но врач рекомендовал посетить онколога. С этим диагнозом тренер по йоге вернулась в Индию.
— По прилёту в аэропорт Ченная я была удивлена тем, что он весь был в розовом: всюду висели огромные баннеры в поддержку женщин, столкнувшихся с диагнозом. Это был октябрь, месяц борьбы с раком молочной железы. В Индии я посетила местный онкологический госпиталь. Индийский онколог сказал примерно следующее: «Это действительно очень похоже на фиброаденому, ты же не рожала, у нерожавших это нормальное явление. Но если переживаешь, давай сделаем биопсию». А дальше всё пошло «по-индийски», мне говорили приходить завтра. Забавно, что на хинди «каль» одновременно значит и «завтра», и «вчера», но не наступает никогда. В общем, не удалось мне в Индии провести биопсию. Решила этим заняться в России, когда приеду домой на Рождество, — рассказала Первана Мамедова.
Девушка узнала, что у нее рак, в январе 2020 года. Жалеть себя чрезмерно она не стала: не опуская руки, отправилась на химиотерапию. Прошла все восемь сеансов — на последних ее волосы все-таки начали редеть, и Первана была вынуждена побрить голову. Но ни одного другого из всех возможных побочных эффектов не испытала.
До последнего сибирячка была убеждена в том, что здоровое питание, позитивный настрой, физические нагрузки и медитация спасут ее от операции. Но как же она заблуждалась.
— Моему разочарованию не было предела, когда я узнала, что мне светит мастэктомия. Удаление груди для женщины — суровый приговор. Благо, мне предложили реконструкцию имплантом. Однако в глубине души я очень тяжело переживала расставание с частью себя. Это было серьезным потрясением: даже с протезом вместо груди и в роскошном парике я чувствовала себя лишённой надежды на любовь и отношения, да вообще права на существование, — делится Первана.
К счастью, девушка встретила свою любовь — так закрылся вопрос о женственности и привлекательности. Но до хэппи-энда было еще далеко, начался новый сезон противораковой эпопеи.
Следом началось облучение и таргет-терапия. Чтобы рак не распространялся, Первану посадили на гормоны и «выключили» яичники. В 2021 она отказалась от гормональной терапии, чтобы забеременеть. Но в 2022 году стало ясно, что вместо беременности появились метастазы в легких. Одновременно с этим разрушились отношения с любимым.
— Наверное, это и называется темной ночью души. Я ушла в отрицание, впала в отчаяние, долго испытывала изнуряющую тревогу. Но продолжала бороться за свою жизнь. Распространение рака удалось подавить и сдерживать год на таргетных препаратах. И стоило мне расслабиться и размечтаться о светлом будущем под пальмой в Таиланде, как снова метастазы — теперь в печень, а потом и в мозг. Я поехала в Питер за вторым мнением у специалиста в этой области. С его рекомендациями вернулась в Новосибирск и прошла ультрасовременное лечение с тремя сеансами гамма-ножа прошлой осенью. Иногда я смеюсь: со мной уже чего только не делали и чем только не пичкали, а я, как таракан, неубиваема. В комиксах Дэдпул стал супергероем, когда его лечили от рака. Когда уже у меня появятся суперсилы? — смеется Первана.
Девушка сравнивает процесс своего лечения с ипотекой: это тяжело, дорого, надолго, но — надо. Сейчас у нее планируется радиохирургическое лечение метастаз в печени. Трудное лечение с «химической бомбардировкой» ей помогают переносить физические упражнения и правильное питание. Хотя сам по себе, как поняла Первана, здоровый образ жизни не гарантирует бессмертия.
— Аффирмации и медитации не вылечат от рака. Позитивное мышление — опасная ловушка. Лучшее оружие против болезни — чувство юмора. Смех способствует активации NK-клеток, естественных киллеров, и повышается иммунитет. Еще я поняла, что против рака нужна целая армия. Надо уметь просить и принимать помощь. Меня поддерживает благотворительный фонд «Онкологика». Рак — это не приговор, не урок и не наказание. Это такой же квест, как все остальные. Принятие — ключ к счастливой жизни даже с таким диагнозом, — говорит Первана.
У Перваны до того, как она узнала о серьезном диагнозе, была насыщенная жизнь. Она много путешествовала, более десяти лет пожила за рубежом: в Таиланде, в Индии. Предпочла стабильности приключения и мир неизведанного, нисколько об этом не пожалев.
Летом 2019 года, прилетев в Россию, прошла первое обследование после того, как нащупала уплотнение. Результаты тогда были утешительными — диагноз фиброаденома, то есть доброкачественное образование. Но врач рекомендовал посетить онколога. С этим диагнозом тренер по йоге вернулась в Индию.
— По прилёту в аэропорт Ченная я была удивлена тем, что он весь был в розовом: всюду висели огромные баннеры в поддержку женщин, столкнувшихся с диагнозом. Это был октябрь, месяц борьбы с раком молочной железы. В Индии я посетила местный онкологический госпиталь. Индийский онколог сказал примерно следующее: «Это действительно очень похоже на фиброаденому, ты же не рожала, у нерожавших это нормальное явление. Но если переживаешь, давай сделаем биопсию». А дальше всё пошло «по-индийски», мне говорили приходить завтра. Забавно, что на хинди «каль» одновременно значит и «завтра», и «вчера», но не наступает никогда. В общем, не удалось мне в Индии провести биопсию. Решила этим заняться в России, когда приеду домой на Рождество, — рассказала Первана Мамедова.
Девушка узнала, что у нее рак, в январе 2020 года. Жалеть себя чрезмерно она не стала: не опуская руки, отправилась на химиотерапию. Прошла все восемь сеансов — на последних ее волосы все-таки начали редеть, и Первана была вынуждена побрить голову. Но ни одного другого из всех возможных побочных эффектов не испытала.
До последнего сибирячка была убеждена в том, что здоровое питание, позитивный настрой, физические нагрузки и медитация спасут ее от операции. Но как же она заблуждалась.
— Моему разочарованию не было предела, когда я узнала, что мне светит мастэктомия. Удаление груди для женщины — суровый приговор. Благо, мне предложили реконструкцию имплантом. Однако в глубине души я очень тяжело переживала расставание с частью себя. Это было серьезным потрясением: даже с протезом вместо груди и в роскошном парике я чувствовала себя лишённой надежды на любовь и отношения, да вообще права на существование, — делится Первана.
К счастью, девушка встретила свою любовь — так закрылся вопрос о женственности и привлекательности. Но до хэппи-энда было еще далеко, начался новый сезон противораковой эпопеи.
Следом началось облучение и таргет-терапия. Чтобы рак не распространялся, Первану посадили на гормоны и «выключили» яичники. В 2021 она отказалась от гормональной терапии, чтобы забеременеть. Но в 2022 году стало ясно, что вместо беременности появились метастазы в легких. Одновременно с этим разрушились отношения с любимым.
— Наверное, это и называется темной ночью души. Я ушла в отрицание, впала в отчаяние, долго испытывала изнуряющую тревогу. Но продолжала бороться за свою жизнь. Распространение рака удалось подавить и сдерживать год на таргетных препаратах. И стоило мне расслабиться и размечтаться о светлом будущем под пальмой в Таиланде, как снова метастазы — теперь в печень, а потом и в мозг. Я поехала в Питер за вторым мнением у специалиста в этой области. С его рекомендациями вернулась в Новосибирск и прошла ультрасовременное лечение с тремя сеансами гамма-ножа прошлой осенью. Иногда я смеюсь: со мной уже чего только не делали и чем только не пичкали, а я, как таракан, неубиваема. В комиксах Дэдпул стал супергероем, когда его лечили от рака. Когда уже у меня появятся суперсилы? — смеется Первана.
Девушка сравнивает процесс своего лечения с ипотекой: это тяжело, дорого, надолго, но — надо. Сейчас у нее планируется радиохирургическое лечение метастаз в печени. Трудное лечение с «химической бомбардировкой» ей помогают переносить физические упражнения и правильное питание. Хотя сам по себе, как поняла Первана, здоровый образ жизни не гарантирует бессмертия.
— Аффирмации и медитации не вылечат от рака. Позитивное мышление — опасная ловушка. Лучшее оружие против болезни — чувство юмора. Смех способствует активации NK-клеток, естественных киллеров, и повышается иммунитет. Еще я поняла, что против рака нужна целая армия. Надо уметь просить и принимать помощь. Меня поддерживает благотворительный фонд «Онкологика». Рак — это не приговор, не урок и не наказание. Это такой же квест, как все остальные. Принятие — ключ к счастливой жизни даже с таким диагнозом, — говорит Первана.
Тегирак