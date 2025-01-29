Общество 29.01.2025 в 16:38

Свидание для жительницы Бурятии закончилось поножовщиной

Ухажер ее избил, порезал и ограбил
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Текст: Елена Кокорина
Свидание для жительницы Бурятии закончилось поножовщиной

В Бурятии девушка никак не ожидала, что в конце свидания ухажер на нее набросится сначала с кулаками, а вскоре возьмется и за нож. Избиениями он не ограничился, так как уходя еще и ограбил ее, прихватив телефон и деньги.

О происшествии, которое случилось в августе прошлого года рассказали в пресс-службе Гусиноозерского суда.

- Мужчина и женщина вместе распивали спиртные напитки. Когда она собралась уходить, он подошел к ней сзади и нанес один удар кулаком по голове, отчего последняя потеряла сознание. После подсудимый стал наносить множественные удары кулаком и ногами по лицу, по голове и по другим частям тела потерпевшей, затем достал складной нож и нанес им два удара в область бедра женщины, - сообщают в суде.

Покидая место преступления, он снял с ушей потерпевшей серьги, цепочку с подвеской с шеи и забрал телефон с банковской картой.

- В последующем подсудимый несколько дней совершал покупки в разных магазинах. Гусиноозерский городской суд признал его виновным и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - добавили в суде.

Фото: loon.site

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