На трассах в Бурятии развернули пункты обогрева

В связи с суровыми морозами Республиканское агентство ГО и ЧС совместно с МЧС развернули мобильные пункты обогрева для оказания помощи водителям и пассажирам. Они организованы на федеральной трассе в районе горы Убиенной и на перевале Мандрик. В этих пунктах в случае необходимости люди могут согреться и получить помощь.Напомним, с конца прошлой недели в республику пришли сильные морозы, сейчас среднесуточная температура воздуха на 7 и более градусов ниже нормы. Местами, в том числе в северных районах, температура воздуха может опуститься до -45 градусов. Морозы начнут отступать только в начале следующей недели.«Просим быть предельно осторожными и соблюдать меры безопасности. Водителям при передвижении на автотранспорте следует соблюдать повышенные меры осторожности, скоростной режим и дистанцию, а также, по возможности, отказаться от дальних поездок», - обратились к жителям Бурятии в Республиканском агентстве ГО и ЧС.