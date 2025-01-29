Общество 29.01.2025 в 17:43

На трассах в Бурятии развернули пункты обогрева

В них водители могут согреться и получить помощь
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Текст: Андрей Константинов
На трассах в Бурятии развернули пункты обогрева
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
В связи с суровыми морозами Республиканское агентство ГО и ЧС совместно с МЧС развернули мобильные пункты обогрева для оказания помощи водителям и пассажирам. Они организованы на федеральной трассе в районе горы Убиенной и на перевале Мандрик. В этих пунктах в случае необходимости люди могут согреться и получить помощь.

Напомним, с конца прошлой недели в республику пришли сильные морозы, сейчас среднесуточная температура воздуха на 7 и более градусов ниже нормы. Местами, в том числе в северных районах, температура воздуха может опуститься до -45 градусов. Морозы начнут отступать только в начале следующей недели.

«Просим быть предельно осторожными и соблюдать меры безопасности. Водителям при передвижении на автотранспорте следует соблюдать повышенные меры осторожности, скоростной режим и дистанцию, а также, по возможности, отказаться от дальних поездок», - обратились к жителям Бурятии в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
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