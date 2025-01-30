За кражу золота жителя Бурятии приговорили к штрафу

Суд Баунтовского района Бурятии приговорил вороватого золотодобытчика не к сроку, а к штрафу. Работая на золотодобывающем предприятии, он по крупицам насобирал себе шлихового золота более, чем на 700 тысяч рублей, за что теперь выплатит штраф в размере 120 тысяч.

Кражами мужчина начал промышлять с прошлого лета.

- В июле 2024 года мужчина, работая на предприятии в Баунтовском эвенкийском районе, при обработке золотосодержащего концентрата периодически отсыпал часть готового шлихового золота в заготовленный пакет, который прятал на территории рабочего участка. Его действия были пресечены сотрудниками службы безопасности организации. Драгоценный металл массой 195 грамм на сумму 716 тыс. рублей был обнаружен и изъят, - рассказали в прокуратуре республики.

Районный суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Фото: loon.site