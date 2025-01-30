Общество 30.01.2025 в 09:28
В Бурятии сельчане слепили 11 тысяч бууз для бойцов СВО
Их общий вес превысил 550 килограмм
Текст: Андрей Константинов
Фермеры Бурятии продолжают оказывать активную поддержку бойцам в зоне СВО. Как сообщили в республиканском Минсельхозе, жители села Ульдурга совместно с одноименным сельскохозяйственным производственным кооперативом организовали благотворительную инициативу. Они слепили и отправили военнослужащим 11 тысяч бууз общим весом свыше 550 килограмм.
«Участники акции надеются, что вкус бууз с Родины поднимет боевой дух наших солдат и напомнит о том, что дома ими гордятся и ждут», - отметили в Минсельхозе.
«Участники акции надеются, что вкус бууз с Родины поднимет боевой дух наших солдат и напомнит о том, что дома ими гордятся и ждут», - отметили в Минсельхозе.
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