Боец из Бурятии посвятил стих погибшему командиру

Погибшему бойцу спецоперации из Заиграевского района Бурятии, Гвардии майору Антону Балаганскому, товарищ посвятил стихотворение. Легендарный командир штурмовиков танковой бригады с позывным «Рязань» пал при выполнении боевого задания.

- Автор строк – боец СВО, наш земляк с позывным «Лукич». Стихотворение о погибшем, его товарищах и нелегких боях, - пишут в Заиграевской газете «Вперед».

«Сражались мы под Угледаром,

На дачах Северных, зимой.

Враг пёр с опущенным забралом, чтоб выбить нас любой ценой.

Но мы стояли насмерть, бились. Все командиры полегли,

И через месяц лишь сменились,

Не отступили, всё смогли.

Смогли почти что в окружении, почти без пищи и воды,

Держать врага на удаленьи, мы все это тогда смогли.

«Рязань» был лучшим командиром, мы помнить будем тебя, брат.

Примером был ты и кумиром, спокойно спи, страны солдат.

Под Угледаром мы сражались, и это был наш первый бой.

Стояли насмерть, закалялись.

Здесь каждый – Родины герой».

Антон Балаганский погиб 14 февраля 2023 года. В тот день штурмовикам под его командованием поступила задача сменить отряды 155 бригады морской пехоты, оборонявшихся в районе Северных дач под Угледаром. Антон организовал дерзкую разведывательно-диверсионную вылазку для выявления передних позиций противника. В ходе внезапного нападения на врага, были вскрыты хорошо замаскированные опорные пункты, техника, уничтожены десять националистов и один пикап.

Фото: ТГ-канал «Вперед. Заиграево»