Общество 30.01.2025 в 09:53

Боец из Бурятии посвятил стих погибшему командиру

Земляк пал смертью храбрых при штурме противника
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Боец из Бурятии посвятил стих погибшему командиру

Погибшему бойцу спецоперации из Заиграевского района Бурятии, Гвардии майору Антону Балаганскому, товарищ посвятил стихотворение. Легендарный командир штурмовиков танковой бригады с позывным «Рязань» пал при выполнении боевого задания.

- Автор строк – боец СВО, наш земляк с позывным «Лукич». Стихотворение о погибшем, его товарищах и нелегких боях, - пишут в Заиграевской газете «Вперед».

«Сражались мы под Угледаром,

На дачах Северных, зимой.

Враг пёр с опущенным забралом, чтоб выбить нас любой ценой.

Но мы стояли насмерть, бились. Все командиры полегли,

И через месяц лишь сменились,

Не отступили, всё смогли.

Смогли почти что в окружении, почти без пищи и воды,

Держать врага на удаленьи, мы все это тогда смогли.

«Рязань» был лучшим командиром, мы помнить будем тебя, брат.

Примером был ты и кумиром, спокойно спи, страны солдат.

Под Угледаром мы сражались, и это был наш первый бой.

Стояли насмерть, закалялись.

Здесь каждый – Родины герой».

Антон Балаганский погиб 14 февраля 2023 года. В тот день штурмовикам под его командованием поступила задача сменить отряды 155 бригады морской пехоты, оборонявшихся в районе Северных дач под Угледаром. Антон организовал дерзкую  разведывательно-диверсионную вылазку для выявления передних позиций противника. В ходе внезапного нападения на врага, были вскрыты хорошо замаскированные опорные пункты, техника, уничтожены десять националистов и один пикап.

Фото: ТГ-канал «Вперед. Заиграево»

 

 

Теги
СВО

Все новости

Нуждающимся в жилье жителям Улан-Удэ придется подтвердить свой статус
30.01.2025 в 10:48
В Бурятии назначен новый районный прокурор
30.01.2025 в 10:33
Воровка в Улан-Удэ пошла «на дело» под медицинской маской
30.01.2025 в 10:27
В Бурятии сгорели козы и свинья
30.01.2025 в 10:08
В 2024 году Монголию посетило на 34% больше туристов
30.01.2025 в 09:58
Боец из Бурятии посвятил стих погибшему командиру
30.01.2025 в 09:53
В Улан-Удэ студент украл в магазине конфеты на 14 тысяч рублей
30.01.2025 в 09:45
В Бурятии сельчане слепили 11 тысяч бууз для бойцов СВО
30.01.2025 в 09:28
В Улан-Удэ пропавший таксист пил со знакомым
30.01.2025 в 09:16
За кражу золота жителя Бурятии приговорили к штрафу
30.01.2025 в 09:11
ЗУРХАЙ
с 29 января по 4 февраля

Читайте также
Нуждающимся в жилье жителям Улан-Удэ придется подтвердить свой статус
Для этого им надо будет побегать по чиновникам
30.01.2025 в 10:48
Воровка в Улан-Удэ пошла «на дело» под медицинской маской
Она запаслась в магазине дармовым шампунем, водкой и кофе
30.01.2025 в 10:27
В 2024 году Монголию посетило на 34% больше туристов
Больше всего путешественников прибыло из Китая, россияне на втором месте
30.01.2025 в 09:58
В Бурятии сельчане слепили 11 тысяч бууз для бойцов СВО
Их общий вес превысил 550 килограмм
30.01.2025 в 09:28
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru