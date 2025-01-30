Боец из Бурятии посвятил стих погибшему командиру
Погибшему бойцу спецоперации из Заиграевского района Бурятии, Гвардии майору Антону Балаганскому, товарищ посвятил стихотворение. Легендарный командир штурмовиков танковой бригады с позывным «Рязань» пал при выполнении боевого задания.
- Автор строк – боец СВО, наш земляк с позывным «Лукич». Стихотворение о погибшем, его товарищах и нелегких боях, - пишут в Заиграевской газете «Вперед».
«Сражались мы под Угледаром,
На дачах Северных, зимой.
Враг пёр с опущенным забралом, чтоб выбить нас любой ценой.
Но мы стояли насмерть, бились. Все командиры полегли,
И через месяц лишь сменились,
Не отступили, всё смогли.
Смогли почти что в окружении, почти без пищи и воды,
Держать врага на удаленьи, мы все это тогда смогли.
«Рязань» был лучшим командиром, мы помнить будем тебя, брат.
Примером был ты и кумиром, спокойно спи, страны солдат.
Под Угледаром мы сражались, и это был наш первый бой.
Стояли насмерть, закалялись.
Здесь каждый – Родины герой».
Антон Балаганский погиб 14 февраля 2023 года. В тот день штурмовикам под его командованием поступила задача сменить отряды 155 бригады морской пехоты, оборонявшихся в районе Северных дач под Угледаром. Антон организовал дерзкую разведывательно-диверсионную вылазку для выявления передних позиций противника. В ходе внезапного нападения на врага, были вскрыты хорошо замаскированные опорные пункты, техника, уничтожены десять националистов и один пикап.
Фото: ТГ-канал «Вперед. Заиграево»