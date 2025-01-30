Общество 30.01.2025 в 09:58

В 2024 году Монголию посетило на 34% больше туристов

Больше всего путешественников прибыло из Китая, россияне на втором месте
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Текст: Дмитрий Родионов
В 2024 году Монголию посетило на 34% больше туристов
Фото: архив «Номер один»
В 2024 году границу Монголии пересекли в общей сложности 7 млн 179 тыс. иностранных граждан, что на 1,8 млн (34%) больше по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщило ИА «Монцамэ».
 
Из 3,5 млн путешественников, въехавших в Монголию в 2024 году, 34% воспользовались пограничным переходом Замын-Ууд, 25,9% прибыли через международный аэропорт «Чингис хаан», 9,6% въехали через КПП Кяхта-Алтанбулаг, 8,9% - через КПП Гашуунсухайт, 5,2% - через Шивээхурэн и 16,4% - через другие пункты пропуска.

Из общего числа въезжающих туристов 2,7 млн (76,1%) были гражданами Монголии, в то время как 853 тысячи (23,9%) - иностранными гражданами. По сравнению с 2023 годом число граждан Монголии, въезжающих в страну, увеличилось на 714 тысяч (35,5%), а количество иностранных гостей увеличилось почти на 210 тысяч (32,6%).
 
Среди иностранных граждан, въехавших в Монголию, 516 тыс. (60,5%) - мужчины, 337 тыс. (39,5%) - женщины.

Наибольшее число путешественников - 63,3% - прибыло из Восточной Азии и Тихоокеанского региона, 32,1% - из Европы, 2,5% - из США, 1,2% - с Ближнего Востока, 0,7% - из Южной Азии и 0,2% - из Африки.

По национальности 29,6% иностранных посетителей являются гражданами КНР, 26,2% - РФ, 22,6% - Кореи, 3,1% - Японии, 2,9% - Казахстана, 2,1% - США и 13,5% - из других стран.

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