Воровка в Улан-Удэ пошла «на дело» под медицинской маской

В минувшие выходные супермаркет в Улан-Удэ ограбила 41-летняя дама в белой маске. Для ухода за своей красотой женщина взяла шампунь, бальзам и лак для волос, а для души – бутылку водки и кофе.

Вечером 26 января в полицию с заявлением обратилась администратор популярной сети продовольственных магазинов.

- Она сообщила, что охранник торговой точки задержал женщину за кражу. Прибывшими на место происшествия полицейскими установлено, что горожанка в белой маске пришла в магазин, взяла с витрины и спрятала под шубу бутылку водки, а три упаковки шампуня, бальзам и лак для волос, 2 дезодоранта и банку кофе сложила в карманы. Похищенное было изъято на месте преступления, - рассказали в полиции республики.

Причину своего поступка женщина объяснить правоохранителям затруднилась.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: loon.site