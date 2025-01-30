Общество 30.01.2025 в 10:48

Нуждающимся в жилье жителям Улан-Удэ придется подтвердить свой статус

Для этого им надо будет побегать по чиновникам
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Текст: Андрей Константинов
Нуждающимся в жилье жителям Улан-Удэ придется подтвердить свой статус
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ с 1 февраля по 31 декабря 2025 года будет проходить перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилье. Об этом сообщили в мэрии города.

Как рассказали в городской администрации, для прохождения перерегистрации необходимо предоставить сведения, подтверждающие статус нуждающегося в жилье. Если за прошедший период изменений в ранее представленных сведениях не произошло, то необходимо оформить это соответствующей распиской. В случае изменений - предоставить новые подтверждающие документы.

Для перерегистрации необходимо обратиться по месту постановки на учет - в отделы по жилищным вопросам и обращениям граждан администраций городских районов или в отдел по учету и распределению жилых помещений администрации Улан-Удэ:
 
- Октябрьский район: ул. Павлова, 1, каб. 24, 24а, тел. 41-59-01, 43-67-61.

- Советский район: ул. Советская, 23, каб. 10, тел. 21-28-63, 21-56-02.

- Железнодорожный район: ул. Октябрьская, 2, каб. 26, тел. 44-83-90, 44-79-70.

Приемные часы: понедельник, среда – с 9-00 до 12-00, вторник, четверг – с 14-00 до 17-00.

- Администрация Улан-Удэ: ул. Ленина, 54, каб. 59, тел. 21-38-15. Приемные часы: понедельник – четверг – с 9-00 до 12-00.
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