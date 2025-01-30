Нуждающимся в жилье жителям Улан-Удэ придется подтвердить свой статус

В Улан-Удэ с 1 февраля по 31 декабря 2025 года будет проходить перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилье. Об этом сообщили в мэрии города.Как рассказали в городской администрации, для прохождения перерегистрации необходимо предоставить сведения, подтверждающие статус нуждающегося в жилье. Если за прошедший период изменений в ранее представленных сведениях не произошло, то необходимо оформить это соответствующей распиской. В случае изменений - предоставить новые подтверждающие документы.Для перерегистрации необходимо обратиться по месту постановки на учет - в отделы по жилищным вопросам и обращениям граждан администраций городских районов или в отдел по учету и распределению жилых помещений администрации Улан-Удэ:- Октябрьский район: ул. Павлова, 1, каб. 24, 24а, тел. 41-59-01, 43-67-61.- Советский район: ул. Советская, 23, каб. 10, тел. 21-28-63, 21-56-02.- Железнодорожный район: ул. Октябрьская, 2, каб. 26, тел. 44-83-90, 44-79-70.Приемные часы: понедельник, среда – с 9-00 до 12-00, вторник, четверг – с 14-00 до 17-00.- Администрация Улан-Удэ: ул. Ленина, 54, каб. 59, тел. 21-38-15. Приемные часы: понедельник – четверг – с 9-00 до 12-00.