Общество 30.01.2025 в 11:03

Преподаватель вуза в Улан-Удэ остался без миллиона рублей

Мужчина повелся на доводы мошенников и набрал внушительных кредитов
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Текст: Елена Кокорина
Преподаватель вуза в Улан-Удэ остался без миллиона рублей

В Улан-Удэ преподаватель университета не справился со своими эмоциями и повелся на уже «избитую» схему мошенников. 64-летний мужчина набрал кредитов на миллион рублей и лишь после этого понял, что стал жертвой аферистов.

28 января он обратился в дежурную часть полиции.Управления МВД России - В мессенджере он получил сообщение, как полагал, от проректора по научной работе. Та предупредила о проверке персонала сотрудниками ФСБ из-за подозрений в содействии работников вуза вненшеполитическому врагу, и сказала ждать звонка.
Позвонивший лже-правоохранитель подтвердил эти сведения и перенаправил на специалиста «Росфинмониторинга». Та сообщила, что от его имени есть три заявки на оформление кредитов, поэтому ему необходимо и оформить кредиты на те же суммы самому.
Это мужчина и сделал, - рассказали в полиции республики.

В одном банке он взял 600 тысяч рублей, в другом – 400. Дома потерпевший поделился информацией о случившемся с супругой и от неё услышал, что подвергся обману. Причиненный ему ущерб составил миллион рублей.
- Потерпевший знал о данном способе мошенничества, но пошёл на поводу у собственных эмоций, добавили в МВД.

Фото: loon.site


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