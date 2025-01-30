В Бурятии жители ДНТ остались без света в разгар морозов

В ДНТ «Сосновка» в селе Нижний Саянтуй энергетики устанавливают новую трансформаторную подстанцию мощностью 250 кВ, сообщает «Тарбагатай-инфо. 24/7». Ранее из-за сломавшегося трансформатора там без электричества остались 34 дома. Все это случилось в разгар морозов.На ситуацию обратил внимание телеграм-канал «Весь Улан-Удэ». Канал сообщает, что из-за отключения света в домах перестали работать котлы, в результате одной беременной женщине даже пришлось ночевать в машине.