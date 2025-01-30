Инспекторы в Бурятии отправились по следам диких животных

В связи с проведением зимнего маршрутного учета в Бурятии на территориях заказников регионального значения объявлен режим тишины. Он начался с 15 января и закончится лишь весной, 10 марта.

Государственные инспекторы БУ «Бурприрода» проводят в этот период зимний маршрутный учёт. Во всех заказниках Бурятии они подсчитывают следы диких животных, пытаясь определить их количество.

Чтобы понять сколько же в заказниках обитает копытных, пушных животных и птиц, инспекторам предстоит пройти 2400 маршрутов и в итоге прошагать более 24 тысяч километров.

Фото: БУ «Бурприрода»