Общество 30.01.2025 в 12:59
Инспекторы в Бурятии отправились по следам диких животных
Пройти им предстоит более 24 тысяч километров
Текст: Елена Кокорина
В связи с проведением зимнего маршрутного учета в Бурятии на территориях заказников регионального значения объявлен режим тишины. Он начался с 15 января и закончится лишь весной, 10 марта.
Государственные инспекторы БУ «Бурприрода» проводят в этот период зимний маршрутный учёт. Во всех заказниках Бурятии они подсчитывают следы диких животных, пытаясь определить их количество.
Чтобы понять сколько же в заказниках обитает копытных, пушных животных и птиц, инспекторам предстоит пройти 2400 маршрутов и в итоге прошагать более 24 тысяч километров.
Фото: БУ «Бурприрода»
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