Общество 30.01.2025 в 13:41

Директору МУПа в Бурятии заменили штраф на 2-летний срок

Ужесточил наказание Верховный суд республики
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Текст: Елена Кокорина
Директору МУПа в Бурятии заменили штраф на 2-летний срок

Верховный суд Бурятии изменил приговор Кабанского районного суда и усилил виновной наказание до двух лет лишения свободы условно. Изначально руководителю МУП «ЖКХ Бабушкинское» за мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, назначили штраф в 25 тысяч рублей.

Суд установил, что с октября 2022 года по май 2023 года, директор предприятия получила от трех предпринимателей 130 тыс. рублей за предоставленные коммунальные услуги по теплоснабжению и водоснабжению

- Обманув предпринимателей и бухгалтера предприятия, деньги она не внесла в кассу МУП, а потратила их на личные нужды. В августе 2023 года женщина, ввела в заблуждение предпринимателя, умолчав о том, что уволена с должности директора МУП «ЖКХ Бабушкинское» и получила от него 40 тыс. рублей по договору поставки и установки оборудования в котельной, - рассказали в прокуратуре республики.

Прокурор не согласился с видом и размером назначенного осужденной наказания и подал апелляцию. Верховный суд республики изменил приговор районного суда и усилил виновной наказание до двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Фото: loon.site

 

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