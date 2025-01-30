В Бурятии участникам СВО списали 10 миллионов долгов

В Бурятии судебные приставы прекратили 108 исполнительных производств по кредитным обязательствам, возбужденных в отношении участников спецоперации. Общая сумма задолженности составила свыше 10,2 млн рублей, сообщили в УФССП по РБ.Напомним, что с 1 декабря 2024 года при заключении контракта на участие в СВО сроком свыше одного года исполнительные производства по неисполненным кредитным обязательствам, в том числе ипотечным, должника или его супруга/супруги на сумму до 10 млн рублей прекращаются.Заявление о приостановлении или прекращении исполнительных производств с приложением подтверждающих документов о командировании на СВО военнослужащие или их близкие родственники могут подать:- в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д.5, стр. 1;- во всех районных отделениях судебных приставов.