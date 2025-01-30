Общество 30.01.2025 в 13:56
В Иркутской области продолжается наступление на майнеров
Губернатор региона выступил с новыми инициативами
Текст: Иван Иванов
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на сессии заксобрания 29 января заявил, что планирует добиваться круглогодичного запрета майнинга в тех районах, где фиксируется дефицит электроэнергии. Об этом сообщает ircity.ru.
Сейчас, напомним, действует так называемый сезонный запрет в части районов Приангарья.
Он подчеркнул, что в результате ограничений, которые введены в 29 муниципальных образованиях с 1 января, высвободилось 300 мегаватт. «Эту мощность можно использоваться в интересах населения», — заметил глава региона. По его словам, во время прохождения нынешнего отопительного сезона «снижение нагрузки уже имеет место быть».
Кобзев подчеркнул, что в энергодефицитных районах майнинговых структур не должно быть «до тех пор, пока мы сами не определим приоритетность этой работы в интересах инвестпроектов, жилищного строительства, строительства социально значимых объектов».
— Знаю, что ограничение майнинга в южной части региона вызвало неоднозначную реакцию, знаю, что есть оппоненты, однако мы уверены, что эти меры необходимы для обеспечения устойчивого развития нашего региона. Я уверен, что мы вместе пойдем дальше, будем добиваться круглогодичного запрета майнинга в энергодефицитных регионах Иркутской области до 2031 года, — заявил Игорь Кобзев, добавив, что прорабатывается вопрос о возможных механизмах изъятия у отключенных потребителей мощностей в пользу значимых региональных проектов.
Сейчас, напомним, действует так называемый сезонный запрет в части районов Приангарья.
Он подчеркнул, что в результате ограничений, которые введены в 29 муниципальных образованиях с 1 января, высвободилось 300 мегаватт. «Эту мощность можно использоваться в интересах населения», — заметил глава региона. По его словам, во время прохождения нынешнего отопительного сезона «снижение нагрузки уже имеет место быть».
Кобзев подчеркнул, что в энергодефицитных районах майнинговых структур не должно быть «до тех пор, пока мы сами не определим приоритетность этой работы в интересах инвестпроектов, жилищного строительства, строительства социально значимых объектов».
— Знаю, что ограничение майнинга в южной части региона вызвало неоднозначную реакцию, знаю, что есть оппоненты, однако мы уверены, что эти меры необходимы для обеспечения устойчивого развития нашего региона. Я уверен, что мы вместе пойдем дальше, будем добиваться круглогодичного запрета майнинга в энергодефицитных регионах Иркутской области до 2031 года, — заявил Игорь Кобзев, добавив, что прорабатывается вопрос о возможных механизмах изъятия у отключенных потребителей мощностей в пользу значимых региональных проектов.
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