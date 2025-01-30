Общество 30.01.2025 в 14:52

Сибирячке продали в автосалоне битую иномарку под видом новой

После скандала машину женщине заменили, но она все равно подала иск
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Текст: КП-Новосибирск
Сибирячке продали в автосалоне битую иномарку под видом новой
Фото: предоставлено Марией
32-летняя Мария из Новосибирска подала в суд на автосалон. В августе 2024 года она купила у них новую иномарку. Но при техосмотре оказалось, что у машины есть дефекты, да и красили ее не один раз. Женщине удалось добиться замены автомобиля, но иск она все равно подала, сообщает КП-Новосибирск.

Летом 2024 года Мария решила сменить авто. Выбор пал на салон, который находится недалеко от ее работы на улице Большевистская.

- Мы с мужем заехали туда и выбрали иномарку «Omoda C5». Свой автомобиль «Ниссан» мы продали за 840 тысяч, плюс оформили в кредит еще 1 миллион 600 тысяч. Нам сказали, что машину можно будет забрать через день, потому что туда надо установить дополнительное оборудование, - рассказала Мария.

Но через день с покупательницей связался менеджер автосалона и сказал, что мастера не успевают закончить работу. Нужно еще подождать.

- Машину мне отдали только только через полмесяца. Я обратила внимания, что на капоте нет логотипа, но не зацикливалась на этом. Для машины создано специальное приложение, в котором прослеживается информация, где и какой был ремонт, техобслуживание. Все было нормально, пока я не поехала проходить техосмотр. Вот тогда я и увидела запись «Восстановительный ремонт», - вспоминает женщина. – Меня пытались успокоить, мол, машина могла при доставке поцарапаться, поэтому некоторые детали заменены. А как тогда объяснить покраску, которая тоже была указана? Я просила показать запись с камер, чтобы убедиться, что с машиной ничего не делали. Никто ничего не скинул.

При осмотре машины в другом месте женщине сказали, что на капоте у нее под краской толстый слой шпаклевки.

- Это значит, там была какая-то вмятина, и они ее просто заделали? Я в гневе приехала в автосалон. Мне предложили заменить машину. Я согласилась, но потребовала, чтобы мне вернули деньги, потраченные на техосмотр и страховку, - говорит Мария. – Деньги мне не вернули.

Новый автомобиль покупательнице отдали 1 декабря 2024 года. И тут не обошлось без сюрпризов. В авто забарахлила сначала сигнализация, потом магнитола.

- Я уже с ними даже не ругалась. Привезла им машину, мне сказали, что систему заменят. После ремонта я забираю автомобиль и вижу, что мой телефон подключился к магнитоле по старым данным. Я в шоке, спрашиваю как так? – рассказывает женщина. – В итоге выяснилось, что мне ничего не поменяли. Объяснили, что они в моей старой просто прошивку поменяли. Так почему мне этого не объяснили?

Мария подала иск в суд. Хочет, чтобы ей возместили деньги, потраченные на техобслуживание, а также моральный вред.
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