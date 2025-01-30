Общество 30.01.2025 в 15:19

Петровичу из Бурятии срочно ищут любящую семью

Пока кот с «букетом» находится у волонтеров
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Петровичу из Бурятии срочно ищут любящую семью

Удивительный кот из Бурятии по имени Петрович с роскошным «букетом» срочно ищет дом. Рыжий пушистик сейчас находится у волонтеров и букет его отнюдь не из тюльпанов — Петрович рекордсмен по хроническим болезням.

- Несмотря ни на что он так любит жизнь, что из состояния практически умирающего кота он пришёл в состояние «выпустите меня из клетки! Я хочу любви и приключений». Ему так надоела клетка, что он научился её открывать и выходить. И его действительно пора забрать со стационара, - пишут в телеграм-канале «Фонд «Собака счастья».

Между тем, есть нюанс. У Петровича лейкоз, вирус иммунодефицита, панлейкопения (носитель), кальцивироз (носитель) и лишай, который подлечили, но рецидивы не исключены. С этим букетом его нельзя подселять ни к кому из животных, хотя всё, кроме лишая, абсолютно безопасно для человека, заверяют волонтеры.

- Кот должен быть единственным любимым и ненаглядным питомцем. Как вы понимаете, мест без других животных у нас нет, поэтому вся надежда на вас. Петрович — очень ласковый, тактильный, любопытный, аккуратный мужчина возрастом 8–12 лет. Экзамен на лоток сдал на отлично, аппетит в норме, от паразитов обработан. Давайте все вместе найдём ему дом или хотя бы передержку, потому что стационар ему уже не нужен, а стоит он дорого, - пишут в группе.

Фото: Фонд «Собака счастья»

Теги
кот Петрович волонтеры

Все новости

Петровичу из Бурятии срочно ищут любящую семью
30.01.2025 в 15:19
Сибирячке продали в автосалоне битую иномарку под видом новой
30.01.2025 в 14:52
Жителя Бурятии будут судить за убийство и изнасилование 17-летней давности
30.01.2025 в 14:32
Улететь на север Бурятии станет проще
30.01.2025 в 14:20
Пятеро детей в Бурятии отравились угарным газом
30.01.2025 в 14:04
В Иркутской области продолжается наступление на майнеров
30.01.2025 в 13:56
В Бурятии участникам СВО списали 10 миллионов долгов
30.01.2025 в 13:47
Директору МУПа в Бурятии заменили штраф на 2-летний срок
30.01.2025 в 13:41
Инспекторы в Бурятии отправились по следам диких животных
30.01.2025 в 12:59
В Улан-Удэ дети стали невольными участниками дорожного боевика
30.01.2025 в 12:49
ЗУРХАЙ
с 29 января по 4 февраля

Читайте также
Сибирячке продали в автосалоне битую иномарку под видом новой
После скандала машину женщине заменили, но она все равно подала иск
30.01.2025 в 14:52
Улететь на север Бурятии станет проще
В Нижнеангарск и в Таксимо запустят дополнительные рейсы
30.01.2025 в 14:20
В Иркутской области продолжается наступление на майнеров
Губернатор региона выступил с новыми инициативами
30.01.2025 в 13:56
В Бурятии участникам СВО списали 10 миллионов долгов
Всего прекращено более ста исполнительных производств
30.01.2025 в 13:47
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru