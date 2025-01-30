Петровичу из Бурятии срочно ищут любящую семью

Удивительный кот из Бурятии по имени Петрович с роскошным «букетом» срочно ищет дом. Рыжий пушистик сейчас находится у волонтеров и букет его отнюдь не из тюльпанов — Петрович рекордсмен по хроническим болезням.

- Несмотря ни на что он так любит жизнь, что из состояния практически умирающего кота он пришёл в состояние «выпустите меня из клетки! Я хочу любви и приключений». Ему так надоела клетка, что он научился её открывать и выходить. И его действительно пора забрать со стационара, - пишут в телеграм-канале «Фонд «Собака счастья».

Между тем, есть нюанс. У Петровича лейкоз, вирус иммунодефицита, панлейкопения (носитель), кальцивироз (носитель) и лишай, который подлечили, но рецидивы не исключены. С этим букетом его нельзя подселять ни к кому из животных, хотя всё, кроме лишая, абсолютно безопасно для человека, заверяют волонтеры.

- Кот должен быть единственным любимым и ненаглядным питомцем. Как вы понимаете, мест без других животных у нас нет, поэтому вся надежда на вас. Петрович — очень ласковый, тактильный, любопытный, аккуратный мужчина возрастом 8–12 лет. Экзамен на лоток сдал на отлично, аппетит в норме, от паразитов обработан. Давайте все вместе найдём ему дом или хотя бы передержку, потому что стационар ему уже не нужен, а стоит он дорого, - пишут в группе.

Фото: Фонд «Собака счастья»