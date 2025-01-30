Общество 30.01.2025 в 15:29
В Бурятии восстановили электроснабжение отключенных в ДНТ домов
Тепло в дома постепенно возвращается
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии восстановили электроснабжение в ДНТ «Сосновка» села Нижний Саянтуй, где 34 дома остались без света из-за выхода из строя старой подстанции. В результате в домах перестали работать котлы, а их жители начали замерзать.
Сегодня днем энергетики подключили в ДНТ новую трансформаторную подстанцию.
«На место выезжала оперативная группа и подвижный пункт обогрева. Для оценки обстановки на месте был организован подворовый обход силами рабочих групп муниципального образования и спасателей. Температура в жилых домах колебалась от 10 до 20 градусов. В готовности находились тепловые пушки для передачи населению, однако оборудование не потребовалось. Сейчас в дома жителей возвращается тепло.», - рассказали в МЧС Бурятии.
Сегодня днем энергетики подключили в ДНТ новую трансформаторную подстанцию.
«На место выезжала оперативная группа и подвижный пункт обогрева. Для оценки обстановки на месте был организован подворовый обход силами рабочих групп муниципального образования и спасателей. Температура в жилых домах колебалась от 10 до 20 градусов. В готовности находились тепловые пушки для передачи населению, однако оборудование не потребовалось. Сейчас в дома жителей возвращается тепло.», - рассказали в МЧС Бурятии.
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