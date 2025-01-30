Общество 30.01.2025 в 15:54

Улан-удэнца оштрафовали за расклейку объявлений

Свое творчество он лепил на электроопоры
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Текст: Елена Кокорина
Улан-удэнца оштрафовали за расклейку объявлений

В Улан-Удэ поймали мужчину, который занимался незаконной расклейкой объявлений на опорах освещения. Попался он сотрудникам «Горсвета», а сразу следом попал и на штраф.

На нарушителя составили протокол по статье «Об административных правонарушениях». За подобные нарушения для граждан предусмотрены штрафы в размере от 4 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 10 до 15, а для юридических лиц – от 40 до 60 тыс. рублей.

- Расклеивать объявления запрещено на опорах освещения, дорожных знаках, ограждениях контейнерных площадок, остановках общественного транспорта, зелёных насаждениях, урнах и входах в подъезды многоквартирных домов. Все это ухудшает облик нашего города и может повлечь за собой штрафы для нарушителей, - подчеркнули в МБУ «Горсвет».

Всех неравнодушных жителей просят активно участвовать в поддержании порядка.

- Если вы заметили незаконную расклейку объявлений или зафиксировали её на видео, сообщите об этом по телефонам 37-72-52 или 43-26-44, - добавили в ведомстве.

Фото: Номер один

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