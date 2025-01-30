Жителей Бурятии просят помочь местным птицам

В Бурятии уже несколько дней держатся крепкие морозы. Чтобы поддержать пернатых, насыпьте им корма в виде семечек или любого зерна. Они точно оценят.

- Даже если не кормите их регулярно, не скупитесь хотя бы в самые холода. Возле офиса «Заповедного Подлеморья» стоят кормушки, и всю зиму мы наполняем их угощением в виде семечек подсолнечника. Сейчас особенно важно, чтобы наши пернатые подопечные были сытыми и здоровыми. Виды, которые удаётся заметить часто: буроголовая гаичка (или пухляк), поползень обыкновенный, большая синица, дубонос обыкновенный, большой пёстрый дятел. Посетителей «столовой» можно увидеть на фотографиях Лубсана Чагдурова, - пишут в телеграм-канале «Заповедного Подлеморья».

Фото: «Заповедное Подлеморье»