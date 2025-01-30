Общество 30.01.2025 в 16:35
В Монголии начали запрещать опасные для детей конные скачки
Это сделано для их защиты от травм и гибели
Текст: Чингис Шоноев
Губернаторы двух аймаков Монголии после наделения их правом самостоятельно определять сроки массовых мероприятий издали указы о запрете до 1 мая конных скачек, в которых по традиции наездниками являются дети. Это сделано для их защиты от травм и гибели.
«Руководство нашего аймака сегодня воспользовалось правом, которым правительство Монголии по итогам своего заседания 29 января 2025 года наделило органы местного самоуправления, самостоятельно устанавливать сроки всех массовых мероприятий. Поэтому вышел указ о продлении запрета на конные скачки до 1 мая для защиты детей-наездников от обморожения, травм и гибели при падении коней на скользкой и мерзлой земле», – сообщили в администрации Архангайского аймака.
В аймаке Дундговь (Среднегобийский) сообщили, что указ губернатора об аналогичном запрете конных скачек до 1 мая поддержало руководство сомона (районе) Сайнцагаан. Оно обязало конноспортивную районную ассоциацию незамедлительно проинформировать о возможных неблагоприятных последствиях для маленьких наездников скачек в холодный сезон.
«Власти аймаков и сомонов Монголии с 1 марта 2025 года имеют право самостоятельно устанавливать сроки культурных и спортивных мероприятий, в том числе конных скачек, которые запрещались с 1 ноября по 1 мая из-за риска несчастных случаев и гибели детей-наездников», - сказал на брифинге зампред правительства.
Ранее министр по делам семьи, труда и социальной защиты Монголии Лувсанцэрэнгийн Энх-Амгалан на брифинге по итогам заседания правительства отметил, что местным властям разрешат проводить скачки после 1 марта с учетом погоды. Но за открытие скакового сезона в январе или феврале организаторам грозит уголовная ответственность.
«Руководство нашего аймака сегодня воспользовалось правом, которым правительство Монголии по итогам своего заседания 29 января 2025 года наделило органы местного самоуправления, самостоятельно устанавливать сроки всех массовых мероприятий. Поэтому вышел указ о продлении запрета на конные скачки до 1 мая для защиты детей-наездников от обморожения, травм и гибели при падении коней на скользкой и мерзлой земле», – сообщили в администрации Архангайского аймака.
В аймаке Дундговь (Среднегобийский) сообщили, что указ губернатора об аналогичном запрете конных скачек до 1 мая поддержало руководство сомона (районе) Сайнцагаан. Оно обязало конноспортивную районную ассоциацию незамедлительно проинформировать о возможных неблагоприятных последствиях для маленьких наездников скачек в холодный сезон.
«Власти аймаков и сомонов Монголии с 1 марта 2025 года имеют право самостоятельно устанавливать сроки культурных и спортивных мероприятий, в том числе конных скачек, которые запрещались с 1 ноября по 1 мая из-за риска несчастных случаев и гибели детей-наездников», - сказал на брифинге зампред правительства.
Ранее министр по делам семьи, труда и социальной защиты Монголии Лувсанцэрэнгийн Энх-Амгалан на брифинге по итогам заседания правительства отметил, что местным властям разрешат проводить скачки после 1 марта с учетом погоды. Но за открытие скакового сезона в январе или феврале организаторам грозит уголовная ответственность.
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