Общество 30.01.2025 в 16:35

В Монголии начали запрещать опасные для детей конные скачки

Это сделано для их защиты от травм и гибели
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Текст: Чингис Шоноев
В Монголии начали запрещать опасные для детей конные скачки
Губернаторы двух аймаков Монголии после наделения их правом самостоятельно определять сроки массовых мероприятий издали указы о запрете до 1 мая конных скачек, в которых по традиции наездниками являются дети. Это сделано для их защиты от травм и гибели.

«Руководство нашего аймака сегодня воспользовалось правом, которым правительство Монголии по итогам своего заседания 29 января 2025 года наделило органы местного самоуправления, самостоятельно устанавливать сроки всех массовых мероприятий. Поэтому вышел указ о продлении запрета на конные скачки до 1 мая для защиты детей-наездников от обморожения, травм и гибели при падении коней на скользкой и мерзлой земле», – сообщили в администрации Архангайского аймака.

В аймаке Дундговь (Среднегобийский) сообщили, что указ губернатора об аналогичном запрете конных скачек до 1 мая поддержало руководство сомона (районе) Сайнцагаан. Оно обязало конноспортивную районную ассоциацию незамедлительно проинформировать о возможных неблагоприятных последствиях для маленьких наездников скачек в холодный сезон.

«Власти аймаков и сомонов Монголии с 1 марта 2025 года имеют право самостоятельно устанавливать сроки культурных и спортивных мероприятий, в том числе конных скачек, которые запрещались с 1 ноября по 1 мая из-за риска несчастных случаев и гибели детей-наездников», - сказал на брифинге зампред правительства.

Ранее министр по делам семьи, труда и социальной защиты Монголии Лувсанцэрэнгийн Энх-Амгалан на брифинге по итогам заседания правительства отметил, что местным властям разрешат проводить скачки после 1 марта с учетом погоды. Но за открытие скакового сезона в январе или феврале организаторам грозит уголовная ответственность.
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