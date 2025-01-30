Общество 30.01.2025 в 17:06

Новую инфекционку в Улан-Удэ начнут строить в 2028 году

Причиной отсрочки названа сложная финансовая обстановка
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Текст: Андрей Константинов
Новую инфекционку в Улан-Удэ начнут строить в 2028 году
Фото: управление капитального строительства РБ
Строительство новой инфекционной больницы в Улан-Удэ начнется только в 2028 году. Об этом сообщил сенатор от Бурятии Вячеслав Наговицын. Причиной столь позднего начала стройки он назвал сложную финансовую обстановку.

«По поручению главы республики совместно с правительством в 2024 году активно занимались продвижением вопроса строительства здания инфекционной больницы. Его планируется осуществить в рамках адресной инвестиционной программы. Республикой разработана проектно-сметная документация и представлена в Минздрав России бюджетная заявка на софинансирование. Учитывая сложную финансовую обстановку, начало строительства объекта поставлено на 2028 год. Мы продолжим работу по выделению бюджетных средств досрочно в течении бюджетного цикла 2025-2027 года для приближения срока начала строительства долгожданной и очень необходимой больницы», - рассказал сенатор.

Напомним, в прошлом году Госэкспертиза одобрила проект строительства нового корпуса инфекционки на 150 коек. После его постройки планируется снести все здание старой инфекционной больницы и на его месте возвести ещё один корпус на 100 мест. Согласно проекту, стоимость строительства первого корпуса составит порядка 4 миллиардов рублей. Однако с учетом инфляции к моменту начала стройки в 2028 году цена объекта может значительно возрасти.
Теги
строительство больница

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