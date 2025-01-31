Общество 31.01.2025 в 08:56

В центре Улан-Удэ за нарушения прикрыли «Инталию»

Популярное у горожан кафе прикроют до конца весны
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Текст: Елена Кокорина
В центре Улан-Удэ за нарушения прикрыли «Инталию»

За грубые нарушения санитарного законодательства Роспотребнадзор Бурятии прикрыл старинное и довольно популярное среди горожан кафе на Арбате. На этот раз под их прицел попала «Инталия», где проверяющие нашли целый ряд нарушений.

В итоге, деятельность траттории «Инталия» планируют приостановить на 90 суток.

Как рассказали в Роспотребнадзоре республики на предприятии не осуществлялся производственный контроль за качеством и безопасностью пищевой продукции, отсутствовала утвержденная руководителем предприятия технологическая документация для производства продукции. У части сотрудников отсутствовали медкнижки, имелись замечания к прохождению вакцинации, медосмотра, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. По результатам лабораторных исследований две пробы полуфабрикатов, изготовленных данным предприятием, не соответствовали требованиям технических регламентов по микробиологическим показателям и др.

- В отношении субъекта предпринимательства возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого судом вынесено постановление об административном приостановлении деятельности траттории «Инталия» на срок до 90 суток, - сообщили в ведомстве.

Фото: Елена Кокорина

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Роспотребнадзор проверка кафе

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