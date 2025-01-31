Школьников Улан-Удэ вновь освободили от занятий

Школьникам Улан-Удэ вновь разрешили не ходить в школу. Температура воздуха сегодня утром в столице Бурятии составляет -32° по данным Гидрометцентра Бурятии на 31 января в 05:50.

- Занятия отменяются для учеников 1-4 классов первой смены школ города Улан-Удэ. Родители могут самостоятельно принимать решение, будет ли ребенок посещать школу в морозные дни, исходя из физического состояния школьника и удаленности школы от места жительства. Необходимо будет обязательно проинформировать классного руководителя, - сообщили в комитете по образованию администрации Улан-Удэ.

Уроки, пропущенные из-за погодных условий, не считаются пропусками по неуважительной причине.

Информация о температуре использована с официального http://www.burpogoda.ru

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