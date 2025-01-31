Жители Бурятии получат детские пособия 3 февраля

В феврале ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми Отделение СФР по республике Бурятия перечислит по обычному графику.

В понедельник, 3 февраля, Социальный фонд Бурятии перечислит на банковские счета получателям следующие пособия:

- единое пособие будущим мамам и на детей до 17 лет;

- ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет;

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву;

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям.

В среду, 5 февраля, родители получат на свои счета ежемесячную выплату на детей до 3 лет из средств материнского капитала.

До 7 февраля включительно работающим родителям выплатят ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Пособия, выплачиваемые через «Почту России», поступят в соответствии с графиком в период с 3 по 21 февраля. Дата получения выплат определяется почтовыми отделениями в зависимости от адреса проживания получателей.

Проконсультироваться по вопросам назначения и выплаты пособий или пенсий можно по телефону (8-800-100-000-1).

Фото: loon.site