Жители Бурятии получат детские пособия 3 февраля
В феврале ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми Отделение СФР по республике Бурятия перечислит по обычному графику.
В понедельник, 3 февраля, Социальный фонд Бурятии перечислит на банковские счета получателям следующие пособия:
- единое пособие будущим мамам и на детей до 17 лет;
- ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет;
- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям.
В среду, 5 февраля, родители получат на свои счета ежемесячную выплату на детей до 3 лет из средств материнского капитала.
До 7 февраля включительно работающим родителям выплатят ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.
Пособия, выплачиваемые через «Почту России», поступят в соответствии с графиком в период с 3 по 21 февраля. Дата получения выплат определяется почтовыми отделениями в зависимости от адреса проживания получателей.
Проконсультироваться по вопросам назначения и выплаты пособий или пенсий можно по телефону (8-800-100-000-1).
Фото: loon.site