Общество 31.01.2025 в 10:03

Жители Бурятии получат детские пособия 3 февраля

Соцфонд опубликовал график перечисления выплат
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Бурятии получат детские пособия 3 февраля

В феврале ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми Отделение СФР по республике Бурятия перечислит по обычному графику.

В понедельник, 3 февраля, Социальный фонд Бурятии перечислит на банковские счета получателям следующие пособия:

- единое пособие будущим мамам и на детей до 17 лет;

- ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет;

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву;

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям.

В среду, 5 февраля, родители получат на свои счета ежемесячную выплату на детей до 3 лет из средств материнского капитала.

До 7 февраля включительно работающим родителям выплатят ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Пособия, выплачиваемые через «Почту России», поступят в соответствии с графиком в период с 3 по 21 февраля. Дата получения выплат определяется почтовыми отделениями в зависимости от адреса проживания получателей.

Проконсультироваться по вопросам назначения и выплаты пособий или пенсий можно по телефону (8-800-100-000-1).

 

Фото: loon.site

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