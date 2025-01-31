За водителями в Улан-Удэ будут наблюдать с неожиданных мест

В Госавтоинспекции Бурятии рассказали о новом расположении наблюдающих за обстановкой видеокамер на дорогах. Переместили пока три комплекса фото-видеофиксации.

Теперь камеры находятся по следующим адресам:

- напротив д. 13 по ул. Борсоева в Улан-Удэ (превышение скорости, нарушение водителем правил применения ремней безопасности);

- напротив д. 18/1 по ул. Забайкальская в Улан-Удэ (превышение скорости, непредставление преимущества пешеходам на пешеходном переходе);

- напротив д. 46 ул. Ленина в г. Кяхта (превышение скорости, непредставление преимущества пешеходам на пешеходном переходе).

Фото: Номер один