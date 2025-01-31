Общество 31.01.2025 в 10:18
За водителями в Улан-Удэ будут наблюдать с неожиданных мест
Видеокамерам на дорогах сменили место
Текст: Елена Кокорина
В Госавтоинспекции Бурятии рассказали о новом расположении наблюдающих за обстановкой видеокамер на дорогах. Переместили пока три комплекса фото-видеофиксации.
Теперь камеры находятся по следующим адресам:
- напротив д. 13 по ул. Борсоева в Улан-Удэ (превышение скорости, нарушение водителем правил применения ремней безопасности);
- напротив д. 18/1 по ул. Забайкальская в Улан-Удэ (превышение скорости, непредставление преимущества пешеходам на пешеходном переходе);
- напротив д. 46 ул. Ленина в г. Кяхта (превышение скорости, непредставление преимущества пешеходам на пешеходном переходе).
Фото: Номер один
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