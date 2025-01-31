Февральские пенсии жителям Бурятии придут на два пораньше. Изменения в датах доставки февральской пенсии коснутся только некоторых получателей пенсионных выплат

- Если граждане с датой доставки 6-го числа получат пенсии через банки 6 февраля, то граждане, которым выплаты перечисляются 14 и 21 числа, получат пенсии в феврале раньше — 12 и 19 февраля соответственно. Это связано с тем, что 14 и 21 февраля выпадают на пятницу, - сообщили в Социальном фонде Бурятии.

По правилам, действующим с декабря 2024 года, если дата доставки пенсии выпадает на пятницу либо выходные нерабочие дни, перечисление денежных средств пенсионерам производится через кредитные учреждения в среду и четверг соответственно.

Зачисление денежных средств через банки производится в течение всего дня. Если средства не поступили утром, нужно дождаться перечисления до конца дня.

Пенсии, выплачиваемые через «Почту России», поступят в соответствии с графиком в период с 3 по 21 февраля. Дата получения выплат определяется почтовыми отделениями в зависимости от адреса проживания получателей.

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