Общество 31.01.2025 в 11:13

Подростка в Улан-Удэ обокрали в переполненном автобусе

Девушка осталась без дорогого телефона
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Текст: Елена Кокорина
Подростка в Улан-Удэ обокрали в переполненном автобусе

Накануне в Улан-Удэ 16-летняя девушка осталась без дорогого телефона, проехав в переполненном городском автобусе. К счастью вернуть гаджет все же удалось, благодаря местным полицейским.

Преступление было совершено вечером 26 января.

- Девушка рассказала, что во время оплаты проезда положила гаджет в карман своей куртки и слушала музыку через беспроводные наушники.   Внезапно звук исчез, и, когда она проверила карман, то обнаружила пропажу. Из-за большого скопления людей в салоне автобуса ей было трудно понять, кто мог совершить противоправное действие. Ущерб от кражи составил 30 тысяч рублей, - рассказывают в МВД.
Полицейские приступили к розыску и вскоре установили подозреваемого. Им оказался 38-летний мужчина, ранее попадавший в поле зрения правоохранительных органов. Его доставили в полицию и допросили. Телефон у него изъяли.

Фото: loon.site

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