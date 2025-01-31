Подростка в Улан-Удэ обокрали в переполненном автобусе

Накануне в Улан-Удэ 16-летняя девушка осталась без дорогого телефона, проехав в переполненном городском автобусе. К счастью вернуть гаджет все же удалось, благодаря местным полицейским.

Преступление было совершено вечером 26 января.

- Девушка рассказала, что во время оплаты проезда положила гаджет в карман своей куртки и слушала музыку через беспроводные наушники. Внезапно звук исчез, и, когда она проверила карман, то обнаружила пропажу. Из-за большого скопления людей в салоне автобуса ей было трудно понять, кто мог совершить противоправное действие. Ущерб от кражи составил 30 тысяч рублей, - рассказывают в МВД.

Полицейские приступили к розыску и вскоре установили подозреваемого. Им оказался 38-летний мужчина, ранее попадавший в поле зрения правоохранительных органов. Его доставили в полицию и допросили. Телефон у него изъяли.

Фото: loon.site