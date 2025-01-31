Мужчины в Бурятии в пять раз чаще совершают преступления, чем женщины. Прокуратура республики проанализировала статистические данные о лицах, совершивших в 2024 году преступления в состоянии алкогольного опьянения.

- В истекшем году в Бурятии установлены 2 594 таких гражданина, которыми совершены 185 особо тяжких преступлений (6,2 %), 351 – тяжкое (11,8 %), 535 средней (18 %) и 1 906 небольшой (64 %) тяжести, - сообщили в прокуратуре.

Большинство криминальных посягательств совершены местными жителями (98,2 %), 1,4 % – приезжими из других регионов, менее 1 % – лицами без определенного места жительства и жителями других стран.

- Мужчины в пять раз чаще совершают преступления в состоянии опьянения, чем женщины – 84 % против 16 %, - отметили в прокуратуре.

Подавляющее большинство таких преступлений совершены лицами в возрасте от 30 до 39 лет (37 %), от 40 до 49 – 26,6 %, от 50 до 59 – 13 %, от 18 до 29 лет – 18 %, от 14 до 17 лет – менее 1 %. Старше 60 лет учтено 137 лиц (5 %).

Из них - не имели постоянного источника дохода 66 % лиц, 22,8 % составили рабочие и служащие, 1,3 % – учащиеся и студенты.

Имеют среднее (общее и профессиональное) образование – 72 %, начальное и основное общее – 21 %, высшее – 7 %.

Почти треть нарушителей закона (75 %) ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за преступления различной степени тяжести.

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