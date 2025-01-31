Общество 31.01.2025 в 11:19

Мужчины в Бурятии в пять раз чаще совершают преступления, чем женщины

Прокуратура опубликовала статистику о лицах, совершивших преступления в нетрезвом виде
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Мужчины в Бурятии в пять раз чаще совершают преступления, чем женщины

Мужчины в Бурятии в пять раз чаще совершают преступления, чем женщины. Прокуратура республики проанализировала статистические данные о лицах, совершивших в 2024 году преступления в состоянии алкогольного опьянения.

- В истекшем году в Бурятии установлены 2 594 таких гражданина, которыми совершены 185 особо тяжких преступлений (6,2 %), 351 – тяжкое (11,8 %), 535 средней (18 %) и 1 906 небольшой (64 %) тяжести, - сообщили в прокуратуре.

Большинство криминальных посягательств совершены местными жителями (98,2 %), 1,4 % – приезжими из других регионов, менее 1 % – лицами без определенного места жительства и жителями других стран.

- Мужчины в пять раз чаще совершают преступления в состоянии опьянения, чем женщины – 84 % против 16 %, - отметили в прокуратуре.

Подавляющее большинство таких преступлений совершены лицами в возрасте от 30 до 39 лет (37 %), от 40 до 49 – 26,6 %, от 50 до 59 – 13 %, от 18 до 29 лет – 18 %, от 14 до 17 лет – менее 1 %. Старше 60 лет учтено 137 лиц (5 %).

Из них - не имели постоянного источника дохода 66 % лиц, 22,8 % составили рабочие и служащие, 1,3 % – учащиеся и студенты.

Имеют среднее (общее и профессиональное) образование – 72 %, начальное и основное общее – 21 %, высшее – 7 %.

Почти треть нарушителей закона (75 %) ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за преступления различной степени тяжести.

 

Фото: Номер один

Все новости

В Бурятии объявили конкурс на лучший эскиз талисмана фестиваля «Алтаргана–2026»
31.01.2025 в 12:17
Любителям рыбалки в Бурятии разрешили вылов омуля
31.01.2025 в 12:01
Задержку с вводом очистных на Байкале назвали саботажем
31.01.2025 в 11:48
В Бурятии наконец открыли ледовую переправу
31.01.2025 в 11:44
В Бурятии приостановили сельскую ипотеку
31.01.2025 в 11:28
Мужчины в Бурятии в пять раз чаще совершают преступления, чем женщины
31.01.2025 в 11:19
Подростка в Улан-Удэ обокрали в переполненном автобусе
31.01.2025 в 11:13
Февральские пенсии жителям Бурятии придут на два дня пораньше
31.01.2025 в 10:55
Многодетной семье в Бурятии разрешили не выплачивать долг ТГК-14
31.01.2025 в 10:44
За водителями в Улан-Удэ будут наблюдать с неожиданных мест
31.01.2025 в 10:18
ЗУРХАЙ
с 29 января по 4 февраля

Читайте также
Любителям рыбалки в Бурятии разрешили вылов омуля
Приступать к охоте на рыбку можно с 1 февраля
31.01.2025 в 12:01
Задержку с вводом очистных на Байкале назвали саботажем
Депутат Госдумы снова раскритиковала низкие темпы экологического строительства
31.01.2025 в 11:48
В Бурятии наконец открыли ледовую переправу
Ее предельная грузоподъемность составит 5 тонн
31.01.2025 в 11:44
В Бурятии приостановили сельскую ипотеку
На субсидирование дешевых займов у государства нет денег
31.01.2025 в 11:28
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru