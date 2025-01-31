Общество 31.01.2025 в 11:44

В Бурятии наконец открыли ледовую переправу

Ее предельная грузоподъемность составит 5 тонн
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии наконец открыли ледовую переправу

В Прибайкальском районе Бурятии открыли ледовую переправу через Селенгу. Проверкой обустройства Татауровской ледовой переправы через реку на региональной автодороге Татаурово-Острог занимались специалисты Бурятрегионавтодора.

Подрядная организация расчистила полосу для движения транспортных средств и установила необходимые средства организации движения. По итогам проверки принято решение об открытии Татауровской ледовой переправы.

- Допустимая грузоподъемность полной массы транспортных средств — 5 тонн. Режим работы ледовой переправы — круглосуточно, - сообщили в Бурятрегионавтодор.

Водителей просят соблюдать основные правила безопасности движения по ледовой переправе:

Двери транспортных средств должны быть немного приоткрыты;

Перед выездом на лед необходимо обязательно отстегнуть ремни безопасности;

Выезжать на лёд нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/час;

Запрещено останавливаться, передвигаться рывками, разворачиваться, обгонять автомобили и заправлять их горючим;

Перемещение транспортных средств при плохой видимости (туман или пурга) осуществлять не рекомендуется;

Запрещено выезжать за указательные вешки.

Фото: Бурятрегионавтодор

 

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