В Бурятии наконец открыли ледовую переправу
В Прибайкальском районе Бурятии открыли ледовую переправу через Селенгу. Проверкой обустройства Татауровской ледовой переправы через реку на региональной автодороге Татаурово-Острог занимались специалисты Бурятрегионавтодора.
Подрядная организация расчистила полосу для движения транспортных средств и установила необходимые средства организации движения. По итогам проверки принято решение об открытии Татауровской ледовой переправы.
- Допустимая грузоподъемность полной массы транспортных средств — 5 тонн. Режим работы ледовой переправы — круглосуточно, - сообщили в Бурятрегионавтодор.
Водителей просят соблюдать основные правила безопасности движения по ледовой переправе:
Двери транспортных средств должны быть немного приоткрыты;
Перед выездом на лед необходимо обязательно отстегнуть ремни безопасности;
Выезжать на лёд нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/час;
Запрещено останавливаться, передвигаться рывками, разворачиваться, обгонять автомобили и заправлять их горючим;
Перемещение транспортных средств при плохой видимости (туман или пурга) осуществлять не рекомендуется;
Запрещено выезжать за указательные вешки.
Фото: Бурятрегионавтодор