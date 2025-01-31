Задержку с вводом очистных на Байкале назвали саботажем

Депутат Госдумы Жанна Рябцева на заседании комитета Госдумы РФ по экологии назвала саботажем работу чиновников в регионах России, прежде всего в Забайкальском крае при строительстве очистных сооружений по нацпроектам «Сохранение озера Байкал» и «Оздоровление Волги», а также сообщила, что ни одни очистные сооружения в Забайкалье, на строительство которых были выделены федеральные деньги и которые должны были сдать еще в 2022 году, на сегодняшний день так и не работают. Видео с заседания комитета депутат опубликовала в своем Telegram-канале 30 января.

Жанна Рябцева проводила в регионах парламентский контроль исполнения проектов. Она заявила, что после проверок так ничего и не было сделано, и сравнила ситуацию с саботажем. По ее словам, за семь месяцев «инцидента» (отработка в правительстве РФ проблем с неработающими очистными сооружениями.) в регионах главы и министерства строительства занимаются «жеванием жвачки» и рисованием дорожных карт, а также просят дополнительные деньги вместо того, чтобы вернуть в бюджет неэффективно потраченные деньги. При этом, как сообщает Chita.ru, “Минстрой и Минприроды не хотят исключать из программы непостроенные очистные сооружения, потому что у них «палочки не сойдутся».

Она напомнила, что проект национальной экологии — это личное поручение президента России. Депутат напомнила об ответственности Минприроды и Минстроя РФ, которые не проводили проверки на объектах во время реализации нацпроекта.

— Тот беспредел, тот саботаж, ту диверсию, которая происходит сейчас, мы в любом случае доведем до конца, — сказала Жанна Рябцева.

Фото: Номер один