Общество 31.01.2025 в 12:01

Любителям рыбалки в Бурятии разрешили вылов омуля

Приступать к охоте на рыбку можно с 1 февраля
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Текст: Елена Кокорина

Уже с завтрашнего дня, с 1 февраля и до распаления льда, на озере Байкал разрешён любительский лов омуля. Рыбачить можно будет с использованием бормашовой уды, в том числе и на специально отведённых участках акватории Забайкальского нацпарка.

- Просим каждого, кто планирует посетить Забайкальский нацпарк с целью рыбалки, внимательно ознакомиться с тематической памяткой и картой-схемой на 2025 год. На карте подробно отмечены как разрешенные участки, так и полностью заповедные зоны, в границах которых вылов биоресурсов запрещён в течение всего года, - сообщили в «Заповедном Подлеморье». Также в нацпарке отмечают, что в этом году изменены границы участка «Глубинный»: прямая линия с мыса Большой Чивыркуй на северную оконечность мыса Каракасун закрывает предустьевое пространство реки Большой Чивыркуй.

До официального открытия ледовой переправы в Чивыркуйском заливе, выезд на лёд разрешается только на специальных транспортных средствах (аэролодках, снегоходах, мотобуксировщиках, самоходных машинах на шинах низкого давления и т.д.) и при наличии разрешения.

Фото: Номер один

 

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