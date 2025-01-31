Общество 31.01.2025 в 12:59

В этом году в Улан-Удэ 160 частных домовладений переведут на электроотопление

Эти дома расположены в городских СНТ «Профсоюзник» и «Урожай»
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Текст: Служба информации "Номер один"
В этом году в Улан-Удэ 160 частных домовладений переведут на электроотопление

В этом году в Улан-Удэ 160 частных домовладений переведут на электроотопление. Эти мероприятия пройдут в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». Реализацию проекта обсудили на совещании в министерстве природных ресурсов и экологии России.

– Для старта проекта «Чистый воздух» в семи городах: Абакане, Гусиноозёрске, Искитиме, Минусинске, Улан-Удэ, Черногорске и Южно-Сахалинске – из федерального бюджета выделено 773 миллиона рублей. Все запланированные на текущий год мероприятия должны быть выполнены, – отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Федеральный проект «Чистый воздух» сегодня включает 41 город, 29 из которых присоединились в 2023 году. В Республике Бурятия это Улан-Удэ, Гусиноозёрск и поселок Селенгинск.

– До начала мероприятий в этих населенных пунктах проведена большая предварительная работа: выявлены источники загрязнения воздуха, утверждены сводные расчёты, помогающие оценивать состояние атмосферы по широкому перечню параметров. Для Улан-Удэ и Гусиноозерска уже утверждены комплексные планы снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Комплексный план по снижению выбросов в атмосферу для Селенгинска направлен на утверждение и проходит согласование, – сообщила министр природных ресурсов и экологии Наталья Тумуреева.

В 2025 году в Бурятии запланированы перевод частных домовладений с угольного и печного отопления на централизованное или электрическое, модернизация котельных. Так, в этом году будет начато строительство системы центрального теплоснабжения поселка Первомайский в городе Гусиноозерск. Общая стоимость этих мероприятия – 1,2 млрд рублей, в период 2025-2026 годов из федерального бюджета предварительно предусмотрен 261 млрд. рублей.

Также в 2025 году запланировано субсидирование затрат граждан частных домовладений, переходящих с печного отопления на электрическое, включая затраты на приобретение электрооборудования, приборов учета, систем отопления, техприсоединения к электросетям в целях увеличения мощности.

В этом году на территории Улан-Удэ будут завершены строительно-монтажные работы распределительных сетей в СНТ «Профсоюзник» и «Урожай», в результате 160 частных домовладений будут переведены с угольного и печного на электроотопление.

Также в столице Бурятии электрофильтрами будет оснащена котельная ВВС и котельная школы № 13, запланировано проектирование реконструкции котельной «Юго-Западная» и системы очистки дымовых газов котельной микрорайона Загорск с сухой на мокрую. В этом году будет спроектирован перевод муниципальной угольной котельной школы № 23 на электрический котёл.

 

Фото: Номер один

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экология бурятии отопление чистый воздух

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