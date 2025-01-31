Делегация Бурятии приняла участие в региональном этапе форума «Малая родина - сила России»

Главной темой регионального этапа форума в Татарстане стала «Комфортная среда для жизни». Мероприятие собрало глав муниципалитетов со всей России, представителей региональных и федеральных органов власти, архитекторов, проектировщиков, градостроителей и экспертов в сфере убранистики и территориального развития. Принимала участие в форуме и делегация Бурятии.«Форум в Казани стал важной площадкой для обмена опытом и мнениями между представителями муниципальных образований, экспертами и лидерами общественного мнения. Посмотрели опыт Республики Татарстан в развитии комфортной среды жилых территорий. Обсудили конкретные шаги и стратегии по улучшению качества жизни в городах и поселках, включая развитие инфраструктуры и внедрение современных технологий для создания комфортной и безопасной городской среды», - поделился итогами участия в региональном этапе форума глава Кяхтинского района Бурятии Андрей Фомин.«Казанский парк «Малое Чайковое озеро» стал победителем международного конкурса в сфере городских инноваций. В Республике благодаря масштабной программе благоустройства за год приводится в порядок до тысячи дворов. На все эти практики могут опираться в других регионах страны», — рассказала сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.Федеральный этап форума состоится в апреле в Москве. До этого времени в 16 регионах пройдут региональные этапы.«Форум нацелен на то, чтобы проанализировать проблемное поле и отработать инструменты для улучшения жизни в муниципалитетах. Выработанные предложения лягут в основу главного Форума, который пройдёт в апреле», — отметил заместитель начальника Управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев.II Всероссийский муниципальный форум «Малая родина - сила России» проводится по поручению президента Российской Федерации, он организован ВАРМСУ при поддержке администрации президента РФ.