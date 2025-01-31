Общество 31.01.2025 в 14:40

Уснувшего таксиста в Улан-Удэ приговорили к двум годам

Он попал в ДТП и покалечил своего пассажира
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Текст: Елена Кокорина
Уснувшего таксиста в Улан-Удэ приговорили к двум годам

28-летнего улан-удэнца, работающего таксистом признали виновным в ДТП и обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью человека. Он совершил аварию и покалечил своего пассажира, потому всю ночь таксовал, а с утра заснул за рулем.

Авария произошла в октябре 2024 года в утреннее время.

- Водитель такси на автомобиле «Фольцваген Поло вез двух молодых людей. В связи с работой в ночное время он уснул за рулем автомобиля и врезался в опору светофора на улице Дорожная. В результате дорожно-транспортного происшествия 17-летний пассажир получил тяжелые травмы головы и позвоночника, - рассказали в прокуратуре республики.

Советский районный суд г. Улан-Удэ назначил виновному наказание в виде двух лет ограничения свободы. Помимо этого, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Фото:  loon.site

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