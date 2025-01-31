Пенсионеров и инвалидов в Бурятии бесплатно обеспечат дровами

Одинокие пенсионеры и инвалиды в восьми районах Бурятии получат дрова бесплатно. Топливом их обеспечит некоммерческая организация «Аэлита», заключившая соглашение с благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко.

Бесплатную помощь получат 175 одиноких пенсионеров и людей с инвалидностью из Иволгинского, Тарбагатайского, Еравнинского, Мухоршибирского, Кижингинского, Кабанского, Тункинского и Хоринского районов. Каждому из них привезут по 12 кубометров топлива.

- Благотворительный фонд выделяет на реализацию проекта в 2025 году 7 млн 350 тыс. рублей. Сейчас мы активно сотрудничаем с отделами соцзащиты на местах и поставщиками дров, чтобы оказать помощь тем, кто в этом действительно нуждается, – пояснила руководитель «Аэлиты» Арюна Мылзенова.

Некоммерческая организация «Аэлита» уже семь лет активно оказывает бесплатную поддержку пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья в Республике Бурятия.

Помощь заключается в доставке продуктов, лекарств и других необходимых товаров, обеспечении чистоты и уюта в доме, содействии в оформлении документов и оплате услуг. Кроме этого, они помогают ухаживать за тяжелобольными и лежачими людьми в рамках системы долговременного ухода.

В «Аэлите» оказывают социально-педагогическую, правовую помощь, а также материальную поддержку – обеспечивают гуманитарной помощью, куда входят продукты, средства ухода, бытовая техника и дрова для отопления.

Фото: Номер один