Общество 31.01.2025 в 16:20

В Бурятии попытаются отстоять шоколад «Аюнка»

На ее защиту местные юристы готовы встать бесплатно
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии попытаются отстоять шоколад «Аюнка»

Сразу несколько юридических компаний Бурятии выразили готовность встать на защиту местного шоколада «Аюнка». В республике уже подготовили ответ на претензию кондитерской фабрики «Красный Октябрь» и отправили адресату.

О ситуации рассказал сегодня Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Бурятия Чингис Матхеев. 

- С момента получения претензии вместе с Александром Разживиным проводили юридические консультации со специалистами по авторскому праву для выработки правовой позиции. Практика разная, но в любом случае на первом этапе будем стараться решить все вопросы в досудебном порядке. Самое главное, чтобы наш производитель вышел из этой ситуации с максимальной выгодой и с минимальными потерями, - пишет в своем телеграм-канале Матхеев.

Жителей республики бизнес-омбудсмен пообещал информировать о дальнейшем ходе развития событий.

Напомним, что в Бурятии начали выводить из продаж все виды шоколадок «Аюнка», так как производитель получил претензионное письмо от кондитерской фабрики «Красный Октябрь» на предмет схожести с шоколадом «Алёнка».

Фото: ТГ-канал Чингиса Матхеева

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