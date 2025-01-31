Преступник в федеральном розыске попался в магазине Улан-Удэ

В Улан-Удэ росгвардейцы сумели опознать и задержать преступника из федерального розыска. 27-летний мужчина проходил по делу о незаконном обороте наркотиков и скрывался от судебных органов.

Заметил его в Октябрьском районе города экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. Мужчина выходил из магазина.

- По приметам он был схож с ориентировкой на гражданина, находящегося в федеральном розыске. При установлении личности мужчина сказал, что у него нет с собой документов и назвал выдуманные имя и фамилию. Задержанного было решено доставить в полицию, - рассказали в Росгвардии.

Проверка по информационной базе данных установила, что 27-летний житель Улан-Удэ находится в федеральном розыске и подозревается в незаконном обороте наркотических средств. От судебных органов скрывался.

Фото: Росгвардия Бурятии