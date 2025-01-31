Общество 31.01.2025 в 17:12

Участники СВО и члены их семей могут получить все справки на Госуслугах

Срок получения справки составит  от 4 до 30 дней
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Текст: Служба информации "Номер один"
Участники СВО и члены их семей могут получить все справки на Госуслугах

Теперь участники специальной военной операции (СВО) и члены их семей могут получить справку об участии в СВО на портале Госуслуги.

Члены семей участников СВО могут их оформить на портале, если родство подтверждено документами. Срок получения - 4 рабочего дня, но может быть продлен до 30 дней в случае необходимости уточнения сведений.

- Получение справки об участии в СВО через портал Госуслуги значительно упрощает процесс подтверждения факта участия в СВО. За справкой может обратиться сам участник СВО, так и члены семьи военнослужащего, родство которых подтверждено документами (свидетельство о заключении брака). После получения справки участник СВО или его семья смогут предоставлять данный документ для оформления всех мер социальной поддержки, - отметил руководитель филиала Фонда «Защитники Отечества» в Бурятии Илья Михалев.

После получения справки на Госуслугах в электронном виде также можно получить бумажный вариант справки, обратившись в МФЦ или Военно-социальный центр Минобороны.

Кто может получить справку на Госуслугах:

- Участник СВО;
- Члены семьи участника СВО, если участник СВО жив и родство подтверждено российскими документами: (мать или отец, супруг или супруга, сын или дочь — с помощью родителя или самостоятельно с паспортом РФ).

Сроки оказания услуги через портал Госуслуги:

Общий срок оказания услуги: 4 рабочих дня, начиная с рабочего дня, следующего за днем подачи заявления. Срок оказания услуги может быть продлен не более чем на 30 календарных дней в случае необходимости проведения дополнительной проверки. В случае принятия решения о необходимости проведения дополнительной проверки, ФКУ ВСЦ Министерства обороны направляет заявителю в личный кабинет на ЕПГУ (при наличии у заявителя личного кабинета) уведомление о продлении срока рассмотрения заявления.

Как проверить справку:

Подтвердить подлинность справки может QR-код. Предъявите справку проверяющему — он отсканирует QR-код при помощи сервиса «Госкан». Обращаем внимание, что QR-код действителен 30 календарных дней.

Как долго действует QR-код справки участника СВО, полученной через Госуслуги:

QR-код действителен 30 календарных дней. После истечения этого срока можно подать повторное заявление на продление срока действия QR-кода. Повторное заявление рассматривается в короткие сроки.

Зачем нужен QR-код

С его помощью можно проверить подлинность справки. Проверяющий сканирует QR-код при помощи сервиса "Госкан".

Самые популярные причины отказа в выдаче справки участника СВО:

• не подтверждено родство с участником СВО;
• допущены ошибки при заполнении документов;
• отсутствие сведений об участии в СВО в подразделениях Минобороны.

Если отказали в выдаче справки участника СВО, что делать:

В случае отказа в выдаче справки заявитель (его представитель) может повторно обратиться с аналогичным заявлением или обжаловать отказ в выдаче также через портал госуслуг. Нужно приложить к заявлению дополнительные документы, подтверждающие доводы заявителя, а также указать свой контактный номер телефона и адрес электронной почты. 

Кроме того, справку можно оформить при личном обращении: в МФЦ, в военкомате, в воинской части (ВЧ) по месту прохождения службы участника СВО, в военно-социальном центре (ВСЦ) Минобороны

Подробный алгоритм получения справки можно получить на портале Госсуслуги. 


Фото: скриншот, портал "Госуслуги"
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