Участники СВО и члены их семей могут получить все справки на Госуслугах

Теперь участники специальной военной операции (СВО) и члены их семей могут получить справку об участии в СВО на портале Госуслуги.

Члены семей участников СВО могут их оформить на портале, если родство подтверждено документами. Срок получения - 4 рабочего дня, но может быть продлен до 30 дней в случае необходимости уточнения сведений.

- Получение справки об участии в СВО через портал Госуслуги значительно упрощает процесс подтверждения факта участия в СВО. За справкой может обратиться сам участник СВО, так и члены семьи военнослужащего, родство которых подтверждено документами (свидетельство о заключении брака). После получения справки участник СВО или его семья смогут предоставлять данный документ для оформления всех мер социальной поддержки, - отметил руководитель филиала Фонда «Защитники Отечества» в Бурятии Илья Михалев.

После получения справки на Госуслугах в электронном виде также можно получить бумажный вариант справки, обратившись в МФЦ или Военно-социальный центр Минобороны.

Кто может получить справку на Госуслугах: