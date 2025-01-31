Врач из Ярославля переехала жить в Бурятию

Врач Валерия Старостина из Ярославля переехала жить и работать в Бурятию и получила «подъемные» в размере одного миллиона рублей по программе привлечения молодых специалистов. Сейчас девушка трудится в Республиканской клинической инфекционной больнице.

С детства Валерия мечтала увидеть Байкал, поэтому после окончания медицинского университета отправилась в солнечную республику. Сейчас в Улан-Удэ у нее есть не только любимая работа, но и любимый человек.

– Я в восторге от коллектива, мне здесь очень нравится. Специалистам, кто еще не определился с дальнейшими планами на свою жизнь, я бы посоветовала побывать в Бурятии, – делится впечатлениями Валерия.

Начиная с 2022 года к программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», для врачей дефицитных специальностей в медучреждениях Улан-Удэ из республиканского бюджета добавлена выплата в размере 1 млн рублей. Благодаря этому в прошлом году в республику удалось привлечь 13 врачей.

Фото: скриншот видео правительства Бурятии