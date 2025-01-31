25 детей из центра «Малышок» в Бурятии нашли своих родителей

25 детей из центра «Малышок» в Улан-Удэ нашли своих родителей. Часть из них была переданы приемным родителям, часть - к родным родителям.

- В 2024 году 25 детей были переданы на воспитание в замещающие и кровные семьи. Из них, 16 детей обрели приемных родителей, 2 ребенка переданы в опекунские семьи и 7 детишек вернулись к родным родителям, - рассказала заведующая службой сопровождения замещающих родителей Любовь Алексеева.

- С родителями этих детей на протяжении всего периода нахождения детей в центре проводилась работа по восстановлению их прав, мы содействовали в получении необходимых документов и взаимодействовали с учреждениями системы профилактики социального сиротства по предоставлению возможности воссоединения детей и родителей. Отмечу, в скором времени ещё пятеро наших деток - а это кровные три брата и две сестренки обретут семью. Уверены, их жизнь сложится очень благополучно, - говорит Любовь Алексеева.

С 2011 года в центре «Малышок» осуществляет свою деятельность Школа подготовки замещающих родителей и Служба сопровождения замещающих семей. За весь период работы её прошли более 2500 граждан, желающих стать замещающими родителями.

В 2024 году подготовку прошли 220 слушателей, которые по окончанию подготовки прошли итоговое тестирование и получили свидетельства о подготовке – документ, дающий право на принятие в семью долгожданного ребенка.

- Из числа граждан, прошедших подготовку в Школе, 85 человек стали замещающими родителями и приняли в семью на воспитание 115 детей. Сопровождением охвачено 712 семей, в которых воспитывается 933 ребенка: из них, 129 приемных семей, в которых воспитываются 226 детей и 583 опекунских семей с 707 детьми, - делится итогами работы Любовь Михайловна.

В помощь замещающим родителям при центре работает семейный клуб «Домовенок» и «Школа родительского мастерства».

Фото: loon.site