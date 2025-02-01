Общество 01.02.2025 в 08:46

Жителей Бурятии обрадуют повышением пособий

С 1 февраля свыше 40 различных социальных выплат увеличиваются на 9,5%
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Текст: Иван Иванов
Жителей Бурятии обрадуют повышением пособий
Фото: "Номер один"
Постановление о повышении социальных выплат и пособий на 9,5% подписал глава кабинета министров России Михаил Мишустин. Среди индексируемых пособий – ежемесячные денежные выплаты, которые получают ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, чернобыльцы, Герои России, Герои Труда, люди с инвалидностью всех трёх групп, сообщается на сайте российского правительства.

Также проиндексируется и ежемесячная выплата по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы. Раньше такие суммы были фиксированными.

Кроме того, индексация коснётся ряда выплат семьям с детьми. Так, единовременное пособие при рождении ребёнка увеличится до 26,9 тыс. рублей.

Увеличится и размер материнского капитала: на первого ребёнка – до 690,3 тыс. рублей, на второго и последующих детей – до 912,2 тыс. рублей. Если семья уже потратила часть средств материнского капитала, будет проиндексирован только его остаток.

«Необходимые ресурсы для выполнения всех этих обязательств перед гражданами предусмотрены как федеральным бюджетом, так и Социальным фондом. Важно, чтобы люди в каждом регионе получали положенные им средства своевременно и в полном объёме», – отметил Михаил Мишустин.
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