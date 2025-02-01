Жителей Бурятии обрадуют повышением пособий

Постановление о повышении социальных выплат и пособий на 9,5% подписал глава кабинета министров России Михаил Мишустин. Среди индексируемых пособий – ежемесячные денежные выплаты, которые получают ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, чернобыльцы, Герои России, Герои Труда, люди с инвалидностью всех трёх групп, сообщается на сайте российского правительства.Также проиндексируется и ежемесячная выплата по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы. Раньше такие суммы были фиксированными.Кроме того, индексация коснётся ряда выплат семьям с детьми. Так, единовременное пособие при рождении ребёнка увеличится до 26,9 тыс. рублей.Увеличится и размер материнского капитала: на первого ребёнка – до 690,3 тыс. рублей, на второго и последующих детей – до 912,2 тыс. рублей. Если семья уже потратила часть средств материнского капитала, будет проиндексирован только его остаток.«Необходимые ресурсы для выполнения всех этих обязательств перед гражданами предусмотрены как федеральным бюджетом, так и Социальным фондом. Важно, чтобы люди в каждом регионе получали положенные им средства своевременно и в полном объёме», – отметил Михаил Мишустин.