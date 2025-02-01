Иволгинцы передали еще одну машину в зону СВО

Вчера в селе Иволгинск бойцу отдельной инженерно-сапёрной роты вручили ключи от отремонтированного автомобиля «УАЗ».- Благодаря слаженной работе БРО «Боевое Братство», администрации Иволгинского района и всех неравнодушных земляков мы собрали деньги, выкупили эту машину, которая около десяти лет стояла в одном из частных дворов. С помощью нашего друга Алексея Хахалова и его команды всего за месяц удалось из практически неработающей машины сделать вот такой хороший аппарат с антидроновой решёткой, - сказал председатель Иволгинского отделения БРО «Боевое братство» Евгений Жуков. - За такой короткий срок в машине было сделано практически всё: демонтажные, сварочные и слесарные работы, заменена электрика, установлен и собран салон, а также произведены лакокрасочные работы.Со словами благодарности ко всем, кто приложил руку к восстановлению автомобиля, выступил глава Иволгинского района Николай Емонаков.- Я считаю отличным примером, что в нашем районе развивается такая хорошая практика – помогать всем миром, всем народом своим землякам. В кратчайшее время собрали деньги, также администрация выделила значительную сумму, и с нуля мы восстановили хорошую, надёжную машину. Надеемся, что этот автомобиль хорошо послужит вам. Самое главное – берегите себя и поскорее возвращайтесь с победой.- Спасибо всем, кто вложил свои силы и средства в этот автомобиль. Потребность в машинах сейчас у нас очень высока. А мы постараемся скорее вернуться домой. Победа будет за нами! — сказал в ответ получивший ключи от машины боец.Сейчас к отправке готовятся ещё две машины, которые будут полностью загружены всем необходимым: маскировочными сетями, антидроновыми одеялами, средствами защиты. Также по просьбе бойцов будут закуплены несколько генераторов, которые отправят в зону боевых действий на помощь нашим землякам.Администрация района и «Боевое братство» выражают благодарность всем, кто вложил усилия в ремонт очередной машины: Алексею Хахалову и его команде, хозяйственно-транспортному отделу администрации, МАУ «Иволга», руководству и водителям 130-го маршрута.Фото: предоставлено администрацией Иволгинского района