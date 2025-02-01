Общество 01.02.2025 в 12:31

Жители Верхней Березовки остались без света

Перевод на электроотопление привел к отключению нескольких жилых поселков
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Текст: Дмитрий Родионов
Жители Верхней Березовки остались без света
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ несколько сотен домохозяйств на Верхней Березовке, перешедшие на электроотопление, в результате аварии трансформатора оказались лишены электроэнергии на весь вчерашний вечер и ночь. Оборудование не выдержало возросшей в холода нагрузки от включенных электрокотлов.

- Вначале вчера утром свет отключился по значительной части Железнодорожного района города, затем его дали. А вечером выросла нагрузка на сети, и отключился поселок «Ургы», - жалуются местные жители в соцсетях.

Под отключение электроэнергии по данным Городской диспетчерской службы попали п. Верхняя Березовка, ул. Музейная, СНТ «Тимирязева», ДНТ «Ургы», ДНТ «Радуга».

В результате ремонтникам пришлось менять оборудование, не выдержавшее испытание холодами и высокой нагрузкой. А жителям поселка сидеть в темноте, надеясь, что системы отопления, рассчитанные на электроэнергию, не разморозятся. К счастью электрики справились со своей задачей. И к сегодняшнему утру электроснабжение было восстановлено.

Напомним, что в 2025 году в Бурятии запланированы перевод частных домовладений с угольного и печного отопления на централизованное или электрическое, модернизация котельных. Так, в этом году будет начато строительство системы центрального теплоснабжения поселка Первомайский в городе Гусиноозерск. Общая стоимость этих мероприятия – 1,2 млрд рублей.

Также в 2025 году запланировано субсидирование затрат граждан частных домовладений, переходящих с печного отопления на электрическое, включая затраты на приобретение электрооборудования, приборов учета, систем отопления, техприсоединения к электросетям в целях увеличения мощности.
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