Жители Верхней Березовки остались без света

В Улан-Удэ несколько сотен домохозяйств на Верхней Березовке, перешедшие на электроотопление, в результате аварии трансформатора оказались лишены электроэнергии на весь вчерашний вечер и ночь. Оборудование не выдержало возросшей в холода нагрузки от включенных электрокотлов.- Вначале вчера утром свет отключился по значительной части Железнодорожного района города, затем его дали. А вечером выросла нагрузка на сети, и отключился поселок «Ургы», - жалуются местные жители в соцсетях.Под отключение электроэнергии по данным Городской диспетчерской службы попали п. Верхняя Березовка, ул. Музейная, СНТ «Тимирязева», ДНТ «Ургы», ДНТ «Радуга».В результате ремонтникам пришлось менять оборудование, не выдержавшее испытание холодами и высокой нагрузкой. А жителям поселка сидеть в темноте, надеясь, что системы отопления, рассчитанные на электроэнергию, не разморозятся. К счастью электрики справились со своей задачей. И к сегодняшнему утру электроснабжение было восстановлено.Напомним, что в 2025 году в Бурятии запланированы перевод частных домовладений с угольного и печного отопления на централизованное или электрическое, модернизация котельных. Так, в этом году будет начато строительство системы центрального теплоснабжения поселка Первомайский в городе Гусиноозерск. Общая стоимость этих мероприятия – 1,2 млрд рублей.Также в 2025 году запланировано субсидирование затрат граждан частных домовладений, переходящих с печного отопления на электрическое, включая затраты на приобретение электрооборудования, приборов учета, систем отопления, техприсоединения к электросетям в целях увеличения мощности.