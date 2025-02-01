Общество 01.02.2025 в 12:40

В Монголии будут развивать историческую столицу

Для этого принят специальный закон
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Текст: Иван Иванов
В Монголии будут развивать историческую столицу
Фото: архив «Номер один»
Великий Государственный Хурал Монголии одобрил законопроект о планировании, строительстве и поддержке развития города Хархорум. Он был разработан для восстановления исторической монгольской столицы Хархорума, сохранения уникального культурного и исторического наследия монгольского народа и обеспечения устойчивого развития региона. В том числе развития туризма. Об этом сообщает агентство «Монцамэ».

Законопроект направлен на создание правовой основы для восстановления и развития города, который будет служить не только важным историческим и культурным центром, но и современным городом с высокими экологическими стандартами, комфортными условиями жизни и работы, отмечают власти.

Закон также регулирует вопросы, связанные с выполнением частным сектором определенных функций города, использованием достижений информационных технологий для развития «умных» городов и обеспечением прозрачности информации, связанной с деятельностью города и строительством.

В нем также отражены требования к городскому планированию и принципы, которым необходимо следовать при строительстве города, что является отличительной чертой данного законопроекта.

Так предполагается создать пространство для использования беспилотных летательных аппаратов (дронов). Не менее 50% земли в новом городе выделят под зеленые насаждения.
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