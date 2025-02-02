В Бурятии открылись четыре ледовые переправы

На территории Бурятии действуют четыре ледовых переправы. Открытие Татауровской в Прибайкальском районе прошло 31 января, остальные три «подтянулись» к ней на следующий день.

На сегодня действующие переправы находятся в Муйском районе (с. Усть-Муя, р. Муя), Селенгинском (п. Новоселенгинск, р. Чикой), Прибайкальском (п. Ильинка и п. Татаурово, р. Селенга) и в Улан-Удэ (мкр. Мостовой, р. Селенга). Остальные ледовые дороги опасны для жизни, предупреждают в МЧС.

Водителей просят соблюдать основные правила безопасности движения по ледовой переправе:

Двери транспортных средств должны быть немного приоткрыты;

Перед выездом на лед необходимо обязательно отстегнуть ремни безопасности;

Выезжать на лёд нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/час;

Запрещено останавливаться, передвигаться рывками, разворачиваться, обгонять автомобили и заправлять их горючим;

Перемещение транспортных средств при плохой видимости (туман или пурга) осуществлять не рекомендуется;

Запрещено выезжать за указательные вешки.

Фото: МЧС РБ