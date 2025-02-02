Жители Бурятии помогли заработать мошенникам еще 11 млн

За неделю на сказки мошенников купилось еще 35 жителей Бурятии. На счета преступников они перевели 11 млн рублей.

Одним из потерпевших оказался 18-летний сельский житель республики.

- Жительница с. Кырен Тункинского района обратилась в полицию с заявлением о том, что ее сын с целью получения дохода от инвестиций зашел на сайт одной из инвестиционных компаний, где оставил заявку с личными данными. Через какое-то время ему в мессенджере пришло сообщение от сотрудника компании, что для получения прибыли необходимо внести деньги на инвестиционный счет. Он оформил кредит и перевел 25 тыс. рублей. После этого, введя в заблуждение свою мать, воспользовался ее телефоном, оформил в приложении банка кредит на сумму 246 тыс. рублей и перевел их на счет мошенников, - рассказали в прокуратуре республики.

Всего жертвами интернет-преступников по состоянию на конец января 2025 стали 126 жителей республики. Общий причиненный ущерб составляет 22 млн рублей.

Фото: loon.site