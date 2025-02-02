Общество 02.02.2025 в 08:55

Штраф за продажу сигарет ребенку в Бурятии увеличат до 2 млн

Закон уже единогласно одобрили в Совете Федерации
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Текст: Елена Кокорина
Штраф за продажу сигарет ребенку в Бурятии увеличат до 2 млн

Накануне на пленарном заседании Совета Федерации единогласно одобрили закон о повышении до двух миллионов рублей штрафов за продажу детям табачной продукции, вейпов и кальянов. Новость об этом сообщил в своем телеграм-канале Член Совета Федерации Федерального собрания РФ — представитель от Правительства Бурятии Вячеслав Наговицын

Как отметили разработчики закона, при изучении уровня распространённости курения среди подростков 11-17 лет, более 72% опрошенных, приобретающих электронные системы доставки никотина в рознице заявили, что не сталкивались с отказом продавца при покупке. Только 20% подростков отметили, что получают отказ время от времени. В силу наибольшей доступности чаще всего подростки выбирают именно вейпы, употребление которых повышает риск развития бронхиальной астмы на 30%, хронической обструктивной болезни легких на 75%.

- За несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере розничной торговли табачными изделиями, табачной продукцией, никотиносодержащей продукцией и сырьем для их производства, кальянами, устройствами для потребления никотина граждан накажут штрафами от 10 до 20 тысяч рублей. Между тем, как сейчас штраф составляет всего две-три тысячи, - отмечает Наговицын. Для должностных лиц штрафы поднимут с 5-10 до 30-50 тысяч рублей, а для юридических — с 30-50 до 90-120 тысяч рублей. За повторное совершение правонарушения, размеры могут достигнуть 150 тысяч рублей. Если такую продукцию продали несовершеннолетним, то граждан за это накажут штрафом от 200 до 300 тысяч рублей, должностных лиц —до 700 тысяч рублей, юридических лиц — от 1,5 миллиона до 2 миллионов рублей.

Защищая здоровье детей, законодатели также одобрили поправки в закон, вводящие крупные штрафы за продажу детям потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения.

Фото: loon.site

 

 

 

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